В Сумской области два района обесточены после взрывов

В Сумской области два района обесточены после взрывов - 03.10.2025, ПРАЙМ

В Сумской области два района обесточены после взрывов

Два района Сумской области на севере Украины обесточены после взрывов в ночь на пятницу, сообщает энергокомпания "Сумыоблэнерго". | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T09:50+0300

2025-10-03T09:50+0300

2025-10-03T09:50+0300

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Два района Сумской области на севере Украины обесточены после взрывов в ночь на пятницу, сообщает энергокомпания "Сумыоблэнерго". В ночь на пятницу ряд украинских СМИ сообщал о взрывах в Сумской области. "Обесточены Конотопский (частично) и Шосткинский районы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Горожан призвали соблюдать "информационную тишину" и заверили в скором восстановлении энергоснабжения. Точного количества жителей, затронутых отключениями, не называется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

