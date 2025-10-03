Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сумской области два района обесточены после взрывов - 03.10.2025
В Сумской области два района обесточены после взрывов
В Сумской области два района обесточены после взрывов
В Сумской области два района обесточены после взрывов
Два района Сумской области на севере Украины обесточены после взрывов в ночь на пятницу, сообщает энергокомпания "Сумыоблэнерго". | 03.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Два района Сумской области на севере Украины обесточены после взрывов в ночь на пятницу, сообщает энергокомпания "Сумыоблэнерго". В ночь на пятницу ряд украинских СМИ сообщал о взрывах в Сумской области. "Обесточены Конотопский (частично) и Шосткинский районы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании. Горожан призвали соблюдать "информационную тишину" и заверили в скором восстановлении энергоснабжения. Точного количества жителей, затронутых отключениями, не называется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Энергетика, ВСУ, ВС РФ, Дмитрий Песков, УКРАИНА
09:50 03.10.2025
 
В Сумской области два района обесточены после взрывов

Два района в Сумской области на севере Украины обесточены после взрывов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Линии электропередач
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Два района Сумской области на севере Украины обесточены после взрывов в ночь на пятницу, сообщает энергокомпания "Сумыоблэнерго".
В ночь на пятницу ряд украинских СМИ сообщал о взрывах в Сумской области.
"Обесточены Конотопский (частично) и Шосткинский районы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергокомпании.
Горожан призвали соблюдать "информационную тишину" и заверили в скором восстановлении энергоснабжения. Точного количества жителей, затронутых отключениями, не называется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Заголовок открываемого материала