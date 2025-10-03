https://1prime.ru/20251003/vzryvy-863109792.html

В Полтавской области объекты газодобычи остановили работу после взрывов

В Полтавской области объекты газодобычи остановили работу после взрывов - 03.10.2025, ПРАЙМ

В Полтавской области объекты газодобычи остановили работу после взрывов

Объекты газодобычи в Полтавской области Украины остановили работу после взрывов в ночь на пятницу, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T11:41+0300

2025-10-03T11:41+0300

2025-10-03T11:41+0300

энергетика

дмитрий песков

полтавская область

рф

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/82694/51/826945197_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_301026ee61e9b97b3c763fac26ac51d1.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объекты газодобычи в Полтавской области Украины остановили работу после взрывов в ночь на пятницу, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. В ночь на пятницу украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в Полтавской области. Позднее глава местной областной военной администрации Владимир Когут заявил о повреждении ряда объектов энергетической инфраструктуры региона. "Работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://1prime.ru/20251003/ukraina--863106747.html

полтавская область

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, полтавская область, рф, украина, всу