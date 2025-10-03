https://1prime.ru/20251003/vzyatochnichestvo-863113618.html

Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество

Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгения Долгова к 6 годам колонии за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Долгову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", - сказали в суде. Там добавили, что суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.

