Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество
Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгения Долгова к 6 годам колонии за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Долгову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", - сказали в суде. Там добавили, что суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.
