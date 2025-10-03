Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество - 03.10.2025
Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество
Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество - 03.10.2025, ПРАЙМ
Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество
Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгения Долгова к 6... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T14:14+0300
2025-10-03T14:14+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгения Долгова к 6 годам колонии за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Долгову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", - сказали в суде. Там добавили, что суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.
14:14 03.10.2025
 
Экс-сотрудника института Минобороны осудили за взяточничество

Суд приговорил экс-сотрудника 27-го ЦНИИ Минобороны Долгова к 6 годам за взяточничество

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного научного сотрудника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Евгения Долгова к 6 годам колонии за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Долгову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда", - сказали в суде.
Там добавили, что суд признал его виновным в получении двух крупных и семи особо крупных взяток.
30.09.2025
На имущество генерала МВД Панова наложили арест после обвинений во взятках
30 сентября, 13:55
 
