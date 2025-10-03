https://1prime.ru/20251003/yuan-863128186.html
Курс юаня на Мосбирже закрыл торги на отметке 11,49
2025-10-03T19:19+0300
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы упал по отношению к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 17 копеек, до 11,49 рубля. За неделю юань упал на 11 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,26-11,64 рубля.
