Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю ощутимо вырос перед выходными - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251003/yuan-863132040.html
Курс юаня к рублю ощутимо вырос перед выходными
Курс юаня к рублю ощутимо вырос перед выходными - 03.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю ощутимо вырос перед выходными
Курс китайской валюты к рублю в пятницу ощутимо вырос, корректируя падение предыдущих пяти сессий, следует из данных Московской биржи. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T21:19+0300
2025-10-03T21:19+0300
экономика
рынок
торги
рф
сша
"бкс мир инвестиций"
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22e7b50306132b77057a2f4f82e8a2.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу ощутимо вырос, корректируя падение предыдущих пяти сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 17 копеек, до 11,49 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,83 рубля. За неделю юань упал на 11 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,26-11,64 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в пятницу уверенно повышался в течение дня, корректируя падение предыдущих пяти торговых сессий, в ходе которых китайская валюта обновила минимум с начала сентября - ниже 11,3 рубля. "Рубль перестал укрепляться, валюты начали постепенно отыгрываться. Сказывается эффект от уже произошедшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подъем импорта, негативный эффект санкций на экспортную выручку", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.07 мск росла на 0,9%, до 64,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 97,8 пункта. Прогнозы Общее давление на рублевые активы оказывает неблагоприятный геополитический фон, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на будущую неделю по курсу доллара - 81-84 рубля, юаня - 11,3-11,7 рубля", - добавляет он. По оценкам Наталии Орловой из "Альфа-банка", объем российского импорта в этом году будет сопоставим с 2024 годом, хотя ранее прогнозировали его снижение на 4%. "Увеличение импортных поставок усилит спрос на валюту, в частности, со стороны компаний, которые демонстрируют рост спроса в последние летние месяцы. Таким образом, мы сохраняем ожидания, что курс доллара к концу текущего года будет находиться в диапазоне 90‑95 рублей", - добавляет она.
https://1prime.ru/20251003/itogi-863122244.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63cd9f50f9af2a7bdf4613d3ef9e7162.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, сша, "бкс мир инвестиций", альфа-банк
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, "БКС Мир инвестиций", Альфа-банк
21:19 03.10.2025
 
Курс юаня к рублю ощутимо вырос перед выходными

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,49 рубля перед выходными

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу ощутимо вырос, корректируя падение предыдущих пяти сессий, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 17 копеек, до 11,49 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,83 рубля.
За неделю юань упал на 11 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,26-11,64 рубля.

Рубль под давлением

Юань на Мосбирже в пятницу уверенно повышался в течение дня, корректируя падение предыдущих пяти торговых сессий, в ходе которых китайская валюта обновила минимум с начала сентября - ниже 11,3 рубля.
"Рубль перестал укрепляться, валюты начали постепенно отыгрываться. Сказывается эффект от уже произошедшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подъем импорта, негативный эффект санкций на экспортную выручку", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.07 мск росла на 0,9%, до 64,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 97,8 пункта.

Прогнозы

Общее давление на рублевые активы оказывает неблагоприятный геополитический фон, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Прогноз на будущую неделю по курсу доллара - 81-84 рубля, юаня - 11,3-11,7 рубля", - добавляет он.
По оценкам Наталии Орловой из "Альфа-банка", объем российского импорта в этом году будет сопоставим с 2024 годом, хотя ранее прогнозировали его снижение на 4%.
"Увеличение импортных поставок усилит спрос на валюту, в частности, со стороны компаний, которые демонстрируют рост спроса в последние летние месяцы. Таким образом, мы сохраняем ожидания, что курс доллара к концу текущего года будет находиться в диапазоне 90‑95 рублей", - добавляет она.
Итоги недели и прогноз на следующую
17:37
 
ЭкономикаРынокТоргиРФСША"БКС Мир инвестиций"Альфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала