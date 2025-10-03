https://1prime.ru/20251003/yuan-863132040.html

Курс юаня к рублю ощутимо вырос перед выходными

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу ощутимо вырос, корректируя падение предыдущих пяти сессий, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 17 копеек, до 11,49 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,83 рубля. За неделю юань упал на 11 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,26-11,64 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в пятницу уверенно повышался в течение дня, корректируя падение предыдущих пяти торговых сессий, в ходе которых китайская валюта обновила минимум с начала сентября - ниже 11,3 рубля. "Рубль перестал укрепляться, валюты начали постепенно отыгрываться. Сказывается эффект от уже произошедшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подъем импорта, негативный эффект санкций на экспортную выручку", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.07 мск росла на 0,9%, до 64,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 97,8 пункта. Прогнозы Общее давление на рублевые активы оказывает неблагоприятный геополитический фон, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз на будущую неделю по курсу доллара - 81-84 рубля, юаня - 11,3-11,7 рубля", - добавляет он. По оценкам Наталии Орловой из "Альфа-банка", объем российского импорта в этом году будет сопоставим с 2024 годом, хотя ранее прогнозировали его снижение на 4%. "Увеличение импортных поставок усилит спрос на валюту, в частности, со стороны компаний, которые демонстрируют рост спроса в последние летние месяцы. Таким образом, мы сохраняем ожидания, что курс доллара к концу текущего года будет находиться в диапазоне 90‑95 рублей", - добавляет она.

