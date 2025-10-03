https://1prime.ru/20251003/zabotkin-863125450.html
В ЦБ рассказали о кредитной активности россиян во втором полугодии
В ЦБ рассказали о кредитной активности россиян во втором полугодии - 03.10.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о кредитной активности россиян во втором полугодии
Оживление кредитной активности во втором полугодии происходит в рамках прогноза Банка России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T18:14+0300
2025-10-03T18:14+0300
2025-10-03T18:14+0300
экономика
финансы
банки
алексей заботкин
банк россия
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Оживление кредитной активности во втором полугодии происходит в рамках прогноза Банка России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. "Действительно, произошло оживление кредитной активности... С точки зрения ожиданий, ускорение темпов роста кредита во втором полугодии это часть прогноза... пока это происходит в рамках тех траекторий, которые предполагаются прогнозом", - сказал он в эфире радио РБК. "Если темпы роста корпоративного кредитования сохранятся на уровне июля-августа, это потребует некоторого уточнения прогноза", - добавил Заботкин.
