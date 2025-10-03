Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о кредитной активности россиян во втором полугодии - 03.10.2025
В ЦБ рассказали о кредитной активности россиян во втором полугодии
экономика
финансы
банки
алексей заботкин
банк россия
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Оживление кредитной активности во втором полугодии происходит в рамках прогноза Банка России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. "Действительно, произошло оживление кредитной активности... С точки зрения ожиданий, ускорение темпов роста кредита во втором полугодии это часть прогноза... пока это происходит в рамках тех траекторий, которые предполагаются прогнозом", - сказал он в эфире радио РБК. "Если темпы роста корпоративного кредитования сохранятся на уровне июля-августа, это потребует некоторого уточнения прогноза", - добавил Заботкин.
финансы, банки, алексей заботкин, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, Алексей Заботкин, банк Россия
18:14 03.10.2025
 
В ЦБ рассказали о кредитной активности россиян во втором полугодии

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Банк России . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Оживление кредитной активности во втором полугодии происходит в рамках прогноза Банка России, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Действительно, произошло оживление кредитной активности... С точки зрения ожиданий, ускорение темпов роста кредита во втором полугодии это часть прогноза... пока это происходит в рамках тех траекторий, которые предполагаются прогнозом", - сказал он в эфире радио РБК.
"Если темпы роста корпоративного кредитования сохранятся на уровне июля-августа, это потребует некоторого уточнения прогноза", - добавил Заботкин.
