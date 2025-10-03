https://1prime.ru/20251003/zaes-863133599.html

Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС

МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной детальные предложения по восстановлению внешнего энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции, сообщило Агентство. "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что он обсуждает с Российской Федерацией и Украиной подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая последние десять дней работает на аварийном резервном источнике электроэнергии", - говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ. По словам Гросси, обе стороны выражают готовность произвести необходимые восстановительные работы, но для этого требуется улучшение ситуации в области безопасности "на местах"."На данный момент аварийные дизельные генераторы на площадке работают без проблем, и в резерве также имеется достаточно топлива. Однако это беспрецедентная ситуация, которая должна быть разрешена без дальнейших задержек. Это проблема ядерной безопасности, и в общих интересах ее решить", - добавил гендиректор.По состоянию на утро пятницы на ЗАЭС работали восемь аварийных дизельных генераторов, суммарно вырабатывающих 20-22 МВт энергии, что достаточно для обеспечения ядерной безопасности, еще двенадцать генераторов доступны для подключения, сообщило агентство. В четверг команда МАГАТЭ провела обход для наблюдения за их работой, а также осуществила мониторинг уровня радиации, повышения которого выявлено не было, отмечается в релизе.На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

