Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС - 03.10.2025
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС - 03.10.2025, ПРАЙМ
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной детальные предложения по восстановлению внешнего энергоснабжения на Запорожской... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T22:27+0300
2025-10-03T22:41+0300
энергетика
россия
украина
энергодар
европа
рафаэль гросси
магатэ
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8359edb841d30ad6db6be5f02b7debf.jpg
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной детальные предложения по восстановлению внешнего энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции, сообщило Агентство. "Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что он обсуждает с Российской Федерацией и Украиной подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая последние десять дней работает на аварийном резервном источнике электроэнергии", - говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ. По словам Гросси, обе стороны выражают готовность произвести необходимые восстановительные работы, но для этого требуется улучшение ситуации в области безопасности "на местах"."На данный момент аварийные дизельные генераторы на площадке работают без проблем, и в резерве также имеется достаточно топлива. Однако это беспрецедентная ситуация, которая должна быть разрешена без дальнейших задержек. Это проблема ядерной безопасности, и в общих интересах ее решить", - добавил гендиректор.По состоянию на утро пятницы на ЗАЭС работали восемь аварийных дизельных генераторов, суммарно вырабатывающих 20-22 МВт энергии, что достаточно для обеспечения ядерной безопасности, еще двенадцать генераторов доступны для подключения, сообщило агентство. В четверг команда МАГАТЭ провела обход для наблюдения за их работой, а также осуществила мониторинг уровня радиации, повышения которого выявлено не было, отмечается в релизе.На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
украина
энергодар
европа
россия, украина, энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, всу
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Энергодар, ЕВРОПА, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, ВСУ
22:27 03.10.2025 (обновлено: 22:41 03.10.2025)
 
Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление энергоснабжения ЗАЭС

Гросси обсуждает с Россией и Украиной восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 окт – ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обсуждает с Россией и Украиной детальные предложения по восстановлению внешнего энергоснабжения на Запорожской атомной электростанции, сообщило Агентство.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил сегодня, что он обсуждает с Российской Федерацией и Украиной подробные предложения о том, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая последние десять дней работает на аварийном резервном источнике электроэнергии", - говорится в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ.
По словам Гросси, обе стороны выражают готовность произвести необходимые восстановительные работы, но для этого требуется улучшение ситуации в области безопасности "на местах".
"На данный момент аварийные дизельные генераторы на площадке работают без проблем, и в резерве также имеется достаточно топлива. Однако это беспрецедентная ситуация, которая должна быть разрешена без дальнейших задержек. Это проблема ядерной безопасности, и в общих интересах ее решить", - добавил гендиректор.
По состоянию на утро пятницы на ЗАЭС работали восемь аварийных дизельных генераторов, суммарно вырабатывающих 20-22 МВт энергии, что достаточно для обеспечения ядерной безопасности, еще двенадцать генераторов доступны для подключения, сообщило агентство. В четверг команда МАГАТЭ провела обход для наблюдения за их работой, а также осуществила мониторинг уровня радиации, повышения которого выявлено не было, отмечается в релизе.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВт "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Гросси назвал поддержание диалога МАГАТЭ с Россией важной задачей
29 сентября, 20:36
 
Энергетика
 
 
