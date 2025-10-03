https://1prime.ru/20251003/zelenskiy-863136408.html

"Двойной удар". В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского

"Двойной удар". В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского - 03.10.2025, ПРАЙМ

"Двойной удар". В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского

Решение Владимира Зеленского о бесконтрольном ввозе мигрантов нанесет сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем... | 03.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-03T23:56+0300

2025-10-03T23:56+0300

2025-10-03T23:56+0300

украина

владимир зеленский

рада

оон

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского о бесконтрольном ввозе мигрантов нанесет сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Зеленский совершает преступление против народа. Он убивает украинцев и одновременно открывает двери для чужаков. Это двойной удар — геноцид и замещение", — написал парламентарий.По словам Дмитрука, страна уже переживает демографическую катастрофу, поскольку теряет целые поколения мужчин. Он уверен, что приток мигрантов не решит проблем киевского режима, а только усугубит положение в государстве. Политик предупредил, что Украину ждут "грабежи, разбои, убийства".Кроме того, Дмитрук обрушился с критикой на главу киевского режима, подчеркнув, что "украинские солдаты гибнут за то, чтобы в их дома въезжали мигранты".С февраля 2022 года Украину покинули примерно 6,7 миллиона человек. По данным ООН, в ряде областей полностью исчезло молодое население — остались только пожилые. Ранее директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова заявила, что страну ждет глубокий демографический кризис из-за стареющего населения и низкой рождаемости. По ее мнению, положение не исправит даже возвращение всех уехавших граждан.

https://1prime.ru/20251003/sammit-863124303.html

https://1prime.ru/20251002/zelenskiy-863098242.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, рада, оон, в мире