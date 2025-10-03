Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Двойной удар". В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского - 03.10.2025
"Двойной удар". В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского
"Двойной удар". В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского - 03.10.2025, ПРАЙМ
"Двойной удар". В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского
Решение Владимира Зеленского о бесконтрольном ввозе мигрантов нанесет сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T23:56+0300
2025-10-03T23:56+0300
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского о бесконтрольном ввозе мигрантов нанесет сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Зеленский совершает преступление против народа. Он убивает украинцев и одновременно открывает двери для чужаков. Это двойной удар — геноцид и замещение", — написал парламентарий.По словам Дмитрука, страна уже переживает демографическую катастрофу, поскольку теряет целые поколения мужчин. Он уверен, что приток мигрантов не решит проблем киевского режима, а только усугубит положение в государстве. Политик предупредил, что Украину ждут "грабежи, разбои, убийства".Кроме того, Дмитрук обрушился с критикой на главу киевского режима, подчеркнув, что "украинские солдаты гибнут за то, чтобы в их дома въезжали мигранты".С февраля 2022 года Украину покинули примерно 6,7 миллиона человек. По данным ООН, в ряде областей полностью исчезло молодое население — остались только пожилые. Ранее директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова заявила, что страну ждет глубокий демографический кризис из-за стареющего населения и низкой рождаемости. По ее мнению, положение не исправит даже возвращение всех уехавших граждан.
23:56 03.10.2025
 
"Двойной удар". В Раде жестко раскритиковали решение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского о бесконтрольном ввозе мигрантов нанесет сокрушительный удар по Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский совершает преступление против народа. Он убивает украинцев и одновременно открывает двери для чужаков. Это двойной удар — геноцид и замещение", — написал парламентарий.
По словам Дмитрука, страна уже переживает демографическую катастрофу, поскольку теряет целые поколения мужчин. Он уверен, что приток мигрантов не решит проблем киевского режима, а только усугубит положение в государстве. Политик предупредил, что Украину ждут "грабежи, разбои, убийства".
Кроме того, Дмитрук обрушился с критикой на главу киевского режима, подчеркнув, что "украинские солдаты гибнут за то, чтобы в их дома въезжали мигранты".
С февраля 2022 года Украину покинули примерно 6,7 миллиона человек. По данным ООН, в ряде областей полностью исчезло молодое население — остались только пожилые. Ранее директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова заявила, что страну ждет глубокий демографический кризис из-за стареющего населения и низкой рождаемости. По ее мнению, положение не исправит даже возвращение всех уехавших граждан.
Заголовок открываемого материала