https://1prime.ru/20251003/znak-863135915.html
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки - 03.10.2025, ПРАЙМ
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки
Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T23:39+0300
2025-10-03T23:39+0300
2025-10-03T23:39+0300
бизнес
россия
украина
louis vuitton
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863135286_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_2ee904660161b73e5d33c7cd21e18089.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство 1 октября. В качестве заявителя указана компания Louis Vuitton. Под соответствующим брендом в России хотят производить и продавать дезодоранты для освежения воздуха, лампы, светильники, люстры, тарелки разных размеров, коврики для дома, а также осуществлять онлайн-продажу различных товаров - от ювелирных изделий до посуды и свечей. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передавало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
https://1prime.ru/20251003/rolex-863129449.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863135286_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ae896434a9b81a2049c459ca55a97d61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, украина, louis vuitton, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, УКРАИНА, Louis Vuitton, Роспатент
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки в виде логотипов