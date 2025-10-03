Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки - 03.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251003/znak-863135915.html
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки - 03.10.2025, ПРАЙМ
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки
Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T23:39+0300
2025-10-03T23:39+0300
бизнес
россия
украина
louis vuitton
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863135286_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_2ee904660161b73e5d33c7cd21e18089.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство 1 октября. В качестве заявителя указана компания Louis Vuitton. Под соответствующим брендом в России хотят производить и продавать дезодоранты для освежения воздуха, лампы, светильники, люстры, тарелки разных размеров, коврики для дома, а также осуществлять онлайн-продажу различных товаров - от ювелирных изделий до посуды и свечей. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передавало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
https://1prime.ru/20251003/rolex-863129449.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863135286_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ae896434a9b81a2049c459ca55a97d61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, украина, louis vuitton, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, УКРАИНА, Louis Vuitton, Роспатент
23:39 03.10.2025
 
Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки

Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки в виде логотипов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип Louis Vuitton
Логотип Louis Vuitton - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Логотип Louis Vuitton. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство 1 октября. В качестве заявителя указана компания Louis Vuitton.
Под соответствующим брендом в России хотят производить и продавать дезодоранты для освежения воздуха, лампы, светильники, люстры, тарелки разных размеров, коврики для дома, а также осуществлять онлайн-продажу различных товаров - от ювелирных изделий до посуды и свечей.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передавало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России
Вчера, 20:05
 
БизнесРОССИЯУКРАИНАLouis VuittonРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала