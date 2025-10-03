https://1prime.ru/20251003/znak-863135915.html

Louis Vuitton хочет зарегистрировать в России новые товарные знаки

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки были поданы в ведомство 1 октября. В качестве заявителя указана компания Louis Vuitton. Под соответствующим брендом в России хотят производить и продавать дезодоранты для освежения воздуха, лампы, светильники, люстры, тарелки разных размеров, коврики для дома, а также осуществлять онлайн-продажу различных товаров - от ювелирных изделий до посуды и свечей. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передавало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.

