Золото дорожает на фоне удешевления доллара

Цена на золото в пятницу вечером увеличивается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствует динамика торгов.

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером увеличивается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 17.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,93%, до 3 904 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,84% - до 47,688 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,15% - до 97,75 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото среди держателей других валют. Внимание инвесторов сохраняется вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 96,7% аналитиков ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25% годовых, остальные 3,3% допускают сохранение показателя. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает золото. Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в пятницу в связи с приостановкой работы правительства страны. Данные по безработице учитываются ФРС при принятии решений о ставке.

