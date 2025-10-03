https://1prime.ru/20251003/zoloto-863125643.html
Золото дорожает на фоне удешевления доллара
Золото дорожает на фоне удешевления доллара - 03.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне удешевления доллара
Цена на золото в пятницу вечером увеличивается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствует динамика торгов. | 03.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-03T18:20+0300
2025-10-03T18:20+0300
2025-10-03T18:20+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером увеличивается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 17.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 35,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,93%, до 3 904 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,84% - до 47,688 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,15% - до 97,75 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото среди держателей других валют. Внимание инвесторов сохраняется вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 96,7% аналитиков ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25% годовых, остальные 3,3% допускают сохранение показателя. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает золото. Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в пятницу в связи с приостановкой работы правительства страны. Данные по безработице учитываются ФРС при принятии решений о ставке.
https://1prime.ru/20251003/kurs-863122972.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_a3d8f70834b57f228564c824db64dd64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Золото дорожает на фоне удешевления доллара
Золото дорожает на фоне удешевления доллара в пятницу
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером увеличивается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 17.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 35,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,93%, до 3 904 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,84% - до 47,688 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,15% - до 97,75 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото среди держателей других валют.
Внимание инвесторов сохраняется вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 96,7% аналитиков ожидают снижения ставки регулятором в текущем месяце до 3,75-4% с текущего уровня в 4-4,25% годовых, остальные 3,3% допускают сохранение показателя. Традиционно снижение ставки сдерживает доллар и поддерживает золото.
Статистика по безработице в США в сентябре, включая данные по количеству занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, не была опубликована в пятницу в связи с приостановкой работы правительства страны. Данные по безработице учитываются ФРС при принятии решений о ставке.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 октября