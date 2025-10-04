Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пост премьера Японии впервые за историю страны может занять женщина - 04.10.2025
Пост премьера Японии впервые за историю страны может занять женщина
Пост премьера Японии впервые за историю страны может занять женщина
ТОКИО, 4 окт – ПРАЙМ. Пост премьер-министра в Японии впервые за историю страны займет женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии, экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Трансляция выборов идет на канале TBS в сети интернет. Во втором туре Санаэ Такаити заручилась поддержкой 185 членов партии, из которых 149 – депутаты от партии в парламенте, а 36 – бюллетени от региональных ячеек из 47 префектур. Ее конкурент министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми получил поддержку 156 членов партии, из которых 145 – депутаты, а 11 бюллетеней от рядовых партийцев. Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, вышла на первое место в первом туре выборов, однако во втором туре, когда преобладающими являются голоса депутатов от партии в парламенте, а не мнение рядовых членов, проиграла Сигэру Исибе, который и стал премьер-министром страны. Такаити стала единственным членом правительства в бытность своего нахождения на посту министра по экономической безопасности, кто лично посетил храм Ясукуни, который в странах Азии и мире ассоциируется с японским милитаризмом. В предвыборной кампании этого года она предпочла воздержаться от неоднозначных высказываний о посещениях храма Ясукуни, однако ее высказывания о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара" , не получившее фактических подтверждений, вызвало опасения среди ее соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера. Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандилта и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий.
09:35 04.10.2025
 
Пост премьера Японии впервые за историю страны может занять женщина

Такаити одержала победу на выборах главы правящей партии Японии

ТОКИО, 4 окт – ПРАЙМ. Пост премьер-министра в Японии впервые за историю страны займет женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии, экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити.
Трансляция выборов идет на канале TBS в сети интернет.
Во втором туре Санаэ Такаити заручилась поддержкой 185 членов партии, из которых 149 – депутаты от партии в парламенте, а 36 – бюллетени от региональных ячеек из 47 префектур. Ее конкурент министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми получил поддержку 156 членов партии, из которых 145 – депутаты, а 11 бюллетеней от рядовых партийцев.
Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, вышла на первое место в первом туре выборов, однако во втором туре, когда преобладающими являются голоса депутатов от партии в парламенте, а не мнение рядовых членов, проиграла Сигэру Исибе, который и стал премьер-министром страны. Такаити стала единственным членом правительства в бытность своего нахождения на посту министра по экономической безопасности, кто лично посетил храм Ясукуни, который в странах Азии и мире ассоциируется с японским милитаризмом. В предвыборной кампании этого года она предпочла воздержаться от неоднозначных высказываний о посещениях храма Ясукуни, однако ее высказывания о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара" , не получившее фактических подтверждений, вызвало опасения среди ее соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера.
Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандилта и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий.
