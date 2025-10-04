https://1prime.ru/20251004/-yaponiya-863143315.html

Пост премьера Японии впервые за историю страны может занять женщина

Пост премьера Японии впервые за историю страны может занять женщина - 04.10.2025, ПРАЙМ

Пост премьера Японии впервые за историю страны может занять женщина

Пост премьер-министра в Японии впервые за историю страны займет женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии,... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T09:35+0300

2025-10-04T09:35+0300

2025-10-04T09:35+0300

политика

общество

мировая экономика

япония

азия

https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

ТОКИО, 4 окт – ПРАЙМ. Пост премьер-министра в Японии впервые за историю страны займет женщина - победительница на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии, экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Трансляция выборов идет на канале TBS в сети интернет. Во втором туре Санаэ Такаити заручилась поддержкой 185 членов партии, из которых 149 – депутаты от партии в парламенте, а 36 – бюллетени от региональных ячеек из 47 префектур. Ее конкурент министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми получил поддержку 156 членов партии, из которых 145 – депутаты, а 11 бюллетеней от рядовых партийцев. Санаэ Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, вышла на первое место в первом туре выборов, однако во втором туре, когда преобладающими являются голоса депутатов от партии в парламенте, а не мнение рядовых членов, проиграла Сигэру Исибе, который и стал премьер-министром страны. Такаити стала единственным членом правительства в бытность своего нахождения на посту министра по экономической безопасности, кто лично посетил храм Ясукуни, который в странах Азии и мире ассоциируется с японским милитаризмом. В предвыборной кампании этого года она предпочла воздержаться от неоднозначных высказываний о посещениях храма Ясукуни, однако ее высказывания о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара" , не получившее фактических подтверждений, вызвало опасения среди ее соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера. Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандилта и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий.

https://1prime.ru/20250927/chekunkov-862887484.html

япония

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, япония, азия