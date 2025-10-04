https://1prime.ru/20251004/biysk-863151052.html

В Бийске объяснили дефицит бензина на ряде АЗС

В Бийске объяснили дефицит бензина на ряде АЗС - 04.10.2025, ПРАЙМ

В Бийске объяснили дефицит бензина на ряде АЗС

Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на ряде автозаправок города повышенным всплеском покупательской активности и заверили, что уже выработаны решения по... | 04.10.2025, ПРАЙМ

НОВОСИБИРСК, 4 окт – ПРАЙМ. Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на ряде автозаправок города повышенным всплеском покупательской активности и заверили, что уже выработаны решения по восполнению запасов. Ранее издание "Деловой Бийск" со ссылкой на своих читателей сообщило, что около половины городских АЗС закрыты из-за отсутствия топлива. "В течение 3–4 октября 2025 года на ряде АЗС Бийска возник повышенный спрос на топливо. Всплеск покупательской активности привел к временному сокращению запасов топлива АИ-92 и АИ-95", - частично подтвердили эту информацию власти города в своем Telegram-канале. Горадминистрация сообщает, что на текущий момент надзорные органы во взаимодействии с предпринимателями организовали работу по восполнению запасов топлива на АЗС с задействованием как логистических возможностей отдельных заправок, так и других известных сетей. "Топливо для восполнения запасов прибывает в город", - говорится в сообщении. Со ссылкой на нефтеперерабатывающие компании власти пояснили, что традиционно октябрь и ноябрь — месяцы снижения отпуска топлива на оптовом рынке, связанного с перезапуском цикла производства топлива, а также ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах. При этом далеко не все ритейлеры и владельцы заправочных сетей формируют запасы, что и приводит к краткосрочным перебоям в продажах. "К обеду 4 октября с предпринимательским сообществом выработаны решения по восполнению розничных запасов топлива. При этом владельцам заправочных станций рекомендовано пересмотреть систему восполнения запасов на АЗС. Перебои с отпуском топлива не коснулись оперативных и экстренных служб города", - сообщают в городской администрации. В сообщении со ссылкой на органы профилактики правоохранительной системы также говорится, что ажиотаж в информационных сетях искусственно подогревался с неустановленных аккаунтов.

