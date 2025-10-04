https://1prime.ru/20251004/brazilija-863140648.html
Бразилия хочет поставлять морепродукты в Россию
Бразилия хочет поставлять морепродукты в Россию
2025-10-04T07:17+0300
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Экспортеры Бразилии хотели бы поставлять морепродукты в Россию, особенно в свете новых пошлин на рынке США, и бразильская сторона надеется на предоставление соответствующего разрешения своим компаниям, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.
"Пока что возможности для Бразилии поставлять морепродукты сюда нет, но запрос большой. Есть даже некое отчаяние, потому что 80% экспорта морепродуктов бразильских компаний шло в Соединенные Штаты", - сказал собеседник агентства.
Экспортеры Бразилии еще не могут продавать рыбу в Россию, потому что не имеют соответствующего разрешения, объяснил чиновник. Бразильская сторона предоставила некоторым российским фирмам возможность поставлять рыбу на свой рынок и стремится получить такой допуск для своих компаний, добавил он.
"Атташе по сельскому хозяйству (при посольстве Бразилии - ред.) пытается продвигать дискуссии вместе с российскими властями, чтобы создать такую возможность", - заключил чиновник.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
