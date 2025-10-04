https://1prime.ru/20251004/brazilija-863140824.html

В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину

В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину

МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Пошлины США на кофе и говядину из Бразилии создали нерациональную ситуацию, при которой другие страны Латинской Америки поставляют больше такой продукции в Штаты, но для себя вынуждены закупать ее на бразильском рынке, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку. "США ввели пошлину в 50% на говядину из Бразилии, ключевого экспортера. Это создает окно возможностей для третьих стран, например, для Мексики. Только вот при росте экспорта в США мексиканцам нужно импортировать на свой же рынок. И здесь Бразилия нарастила поставки в Мексику", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается на рынке кофе в США с такими странами, как Колумбия и Коста-Рика. "США, крупный потребитель кофе, накладывает пошлину в 50% на крупнейшего поставщика кофе в мире (Бразилию – ред.). На рынке создается неопределенность и появляются возможности для других поставщиков. Однако у них такого объема продукции нет, и им приходится закупать из Бразилии, чтобы свои же рынки наполнить. Это нерациональная ситуация, потому что в конечном итоге за это расплачивается потребитель в США", - указал чиновник. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах - таких, как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.

