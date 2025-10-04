В Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в парламент

https://1prime.ru/20251004/chekhiya-863151913.html

ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Двухдневное голосование на выборах в нижнюю палату парламента завершилось в субботу в Чехии, по предварительным данным с избирательных участков, явка составила около 55%, сообщило Чешское ТВ (ЧТВ). "В 14.00 (15.00 мск) субботы завершилось голосование на всех избирательных участках по выборам в нижнюю палату парламента Чехии, по предварительным данным явка составила около 55%, при этом активность избирателей во второй день голосования по сравнению с пятницей была ниже. Начинается подсчет голосов, поданных за кандидатов в депутаты, общее число которых составляло около 4,5 тысячи человек. Лишь 200 из них получат места в парламенте. По данным Чешского статуправления и полиции, никаких серьезных нарушений во время голосования не зафиксировано", - говорится в сообщении. Как отмечает ЧТВ, фаворитом выборов является оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем. Его главный соперник – правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны примерно в 20.00 (21.00 мск) субботы, а официальные – в воскресенье. Ранее президент республики Петр Павел сообщил журналистам, что уже с утра воскресенья он намерен начать встречи с лидерами вошедших в новый состав парламента партий и движений.

