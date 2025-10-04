В Чехии подсчитали результаты выборов на десяти процентах участков

https://1prime.ru/20251004/chekhiya-863153784.html

ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,55% голосов после подсчета на 10% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление. "Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 39,55% после подсчета на 10% участков. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 19,24%. Явка на выборы составила 71,08%", - говорится в сообщении.

