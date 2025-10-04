Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чехии подсчитали результаты выборов на десяти процентах участков
В Чехии подсчитали результаты выборов на десяти процентах участков
2025-10-04T16:35+0300
2025-10-04T16:35+0300
ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,55% голосов после подсчета на 10% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление. "Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 39,55% после подсчета на 10% участков. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 19,24%. Явка на выборы составила 71,08%", - говорится в сообщении.
16:35 04.10.2025
 
В Чехии подсчитали результаты выборов на десяти процентах участков

© flickr.com / chelmsfordblueФлаг Чехии
Флаг Чехии
Флаг Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,55% голосов после подсчета на 10% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.
"Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 39,55% после подсчета на 10% участков. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 19,24%. Явка на выборы составила 71,08%", - говорится в сообщении.
В Чехии завершилось двухдневное голосование на выборах в парламент
15:18
 
Заголовок открываемого материала