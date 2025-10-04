https://1prime.ru/20251004/chekhiya-863157529.html

Оппозиционное движение ANO выигрывает выборы в парламент Чехии

2025-10-04T19:03+0300

ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав 35,77% голосов после подсчета на 92,4% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление. "Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, практически выиграло выборы в парламент Чехии, набрав на выборах в нижнюю палату парламента Чехии 35,77% после подсчета на 92,4% участков. Тем самым движение претендует на 85 из 200 мест в парламенте. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 22,32%, это дает ей возможность занять 50 парламентских кресел. Явка на выборы составила 68,61%", - говорится в сообщении. Последующие места занимают правоцентристское движение STAN ("Старосты и независимые") – 10,89% и 20 мандатов, Чешская пиратская партия – 8,33% и 16 мандатов, популистское движение SPD ("Свобода и прямая демократия") – 8,04% и 16 мандатов и недавно созданное движение "Автомобилисты" - 6,86% и 13 мандатов. Остальные партии и движения набирают менее 5%, что является проходным порогом на пути в парламент.

