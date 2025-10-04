https://1prime.ru/20251004/chekhiya-863161748.html

Премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах в парламент

2025-10-04T21:24+0300

общество

чехия

ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Действующий премьер Чехии Петр Фиала поздравил лидера оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент, состоявшихся в пятницу и субботу в республике, выступление Фиалы транслировало Чешское ТВ. "Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента", - сказал Фиала. Движение ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии, после подсчета данных на 99,48% участков оно набрало 34,71% голосов избирателей. Занявшая второе место правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Фиалой, набрала 23,24% голосов избирателей.

