Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/conviasa--863151586.html
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом - 04.10.2025, ПРАЙМ
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом
Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы"... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T15:00+0300
2025-10-04T15:00+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
куба
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Со 2 ноября государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22.30 по местному времени, время в пути составит 13 часов. Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.
https://1prime.ru/20251003/avia-863127637.html
санкт-петербург
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a8b23b513ba2df21e0c1236e88cbf7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, куба, аэропорт пулково
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУБА, аэропорт Пулково
15:00 04.10.2025
 
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом

Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом

© flickr.com / ctam%Флаг Венесуэлы
%Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
© flickr.com / ctam
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Со 2 ноября государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22.30 по местному времени, время в пути составит 13 часов.
Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Индийская авиакомпания IndiGo возобновит рейсы в Китай
Вчера, 18:48
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКУБАаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала