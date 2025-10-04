https://1prime.ru/20251004/conviasa--863151586.html

Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом

Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом - 04.10.2025, ПРАЙМ

Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом

Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы"... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T15:00+0300

2025-10-04T15:00+0300

2025-10-04T15:00+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

куба

аэропорт пулково

https://cdnn.1prime.ru/img/75887/32/758873222_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_dc190ef6c97bb8b5ec5cb85fcc50ce9a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Со 2 ноября государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22.30 по местному времени, время в пути составит 13 часов. Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.

https://1prime.ru/20251003/avia-863127637.html

санкт-петербург

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, куба, аэропорт пулково