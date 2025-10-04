https://1prime.ru/20251004/conviasa--863151586.html
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Со 2 ноября государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22.30 по местному времени, время в пути составит 13 часов. Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.
