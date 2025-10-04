https://1prime.ru/20251004/dmitriev--863144593.html

Дмитриев назвал ключевую движущую силу плана Трампа по Газе

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал спецпосланника США Стива Уиткоффа "ключевой движущей силой" плана американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа. "Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф был ключевой движущей силой, стоящей за планом Трампа по миру в секторе Газа, созданного ради продолжительного мира на Ближнем Востоке", - написал Дмитриев в соцсети X. Как отметил глава РФПИ, американские СМИ во главе с газетой New York Times своими публикациями пытались компрометировать работу Уиткоффа и "таким образом подорвать заключение мира в целом". Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья. Переведенное на английский язык заявление ХАМАС было позднее опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.

