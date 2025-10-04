ANO лидирует на выборах в парламент Чехии

https://1prime.ru/20251004/dvizhenie--863155137.html
ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,17% голосов после подсчета на 50% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление. "Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 38,27% после подсчета на 50% участков. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 20,31%. Явка на выборы составила 68,35%", - говорится в сообщении.
