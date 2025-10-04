Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ANO лидирует на выборах в парламент Чехии - 04.10.2025
ANO лидирует на выборах в парламент Чехии
2025-10-04T17:29+0300
2025-10-04T17:29+0300
общество
чехия
ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,17% голосов после подсчета на 50% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление. "Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 38,27% после подсчета на 50% участков. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 20,31%. Явка на выборы составила 68,35%", - говорится в сообщении.
чехия
общество , чехия
Общество , ЧЕХИЯ
17:29 04.10.2025
 
ANO лидирует на выборах в парламент Чехии

Движение ANO лидирует на выборах в парламент Чехии после подсчета на половине участков

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
#Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
ПРАГА, 4 окт – ПРАЙМ. Оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан") лидирует на выборах в парламент Чехии с 39,17% голосов после подсчета на 50% участков, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на статуправление.
"Оппозиционное центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, набрав 38,27% после подсчета на 50% участков. Второе место занимает правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") во главе с премьером Петром Фиалой, у нее 20,31%. Явка на выборы составила 68,35%", - говорится в сообщении.
Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
В Чехии подсчитали результаты выборов на десяти процентах участков
16:35
 
16:35
 
 
