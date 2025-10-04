Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала признаки неисправности обогревателя - 04.10.2025
Эксперт назвала признаки неисправности обогревателя
Эксперт назвала признаки неисправности обогревателя - 04.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвала признаки неисправности обогревателя
Искрение обогревателя, запах гари, посторонние шумы или самопроизвольное отключение являются основными признаками того, что устройство неисправно и его нужно... | 04.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Искрение обогревателя, запах гари, посторонние шумы или самопроизвольное отключение являются основными признаками того, что устройство неисправно и его нужно отключить, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова. "О неисправности сигнализируют искрение, запах гари, посторонние шумы или вибрации. Также должны насторожить неравномерный нагрев, самопроизвольное отключение или сложность включения устройства. Если появляются такие признаки, эксплуатацию нужно прекратить и не пытаться "дожать" прибор", - сказала Чихринова. Для того, чтобы проверить исправность устройства, нужно визуально осмотреть кабель, вилку и корпус на наличие повреждений, включить прибор на короткое время и проверить, равномерно ли он греет и работает ли термостат. Эксперт предупредила, что эксплуатация неисправного обогревателя может привести к короткому замыканию, пожару, поражению электрическим током или окончательной поломке техники. Следует помнить, отметила Чихринова, что риски возгорания повышает также неправильная эксплуатация устройства. Так, самой распространенной ошибкой является установка прибора слишком близко к мебели, шторам или обоям, использование в ванной или на улице. Также часто владельцы устройств забывают очищать прибор от пыли, перегружают сеть, подключая тепловентилятор через удлинители или адаптеры. "Чтобы снизить риски, важно соблюдать базовые правила безопасности: держать тепловентилятор минимум в метре от мебели и легковоспламеняющихся предметов, не использовать его в ванной и на улице, не оставлять без присмотра и подключать только напрямую в розетку, избегая удлинителей", - добавила эксперт. Для того, чтобы продлить срок работы обогревателя, Чихринова советует регулярно очищать корпус и решетки от пыли мягкой щеткой или пылесосом, не ронять прибор, хранить его в сухом месте и никогда не использовать при повреждении провода.
технологии, общество , всеинструменты.ру
Технологии, Общество , ВсеИнструменты.ру
10:20 04.10.2025
 
Эксперт назвала признаки неисправности обогревателя

Эксперт Чихринова назвала признаки неисправности обогревателя

© flickr.com / thisreidwriteОбогреватель
Обогреватель
Обогреватель. Архивное фото
© flickr.com / thisreidwrite
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Искрение обогревателя, запах гари, посторонние шумы или самопроизвольное отключение являются основными признаками того, что устройство неисправно и его нужно отключить, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова.
"О неисправности сигнализируют искрение, запах гари, посторонние шумы или вибрации. Также должны насторожить неравномерный нагрев, самопроизвольное отключение или сложность включения устройства. Если появляются такие признаки, эксплуатацию нужно прекратить и не пытаться "дожать" прибор", - сказала Чихринова.
Для того, чтобы проверить исправность устройства, нужно визуально осмотреть кабель, вилку и корпус на наличие повреждений, включить прибор на короткое время и проверить, равномерно ли он греет и работает ли термостат. Эксперт предупредила, что эксплуатация неисправного обогревателя может привести к короткому замыканию, пожару, поражению электрическим током или окончательной поломке техники.
Следует помнить, отметила Чихринова, что риски возгорания повышает также неправильная эксплуатация устройства. Так, самой распространенной ошибкой является установка прибора слишком близко к мебели, шторам или обоям, использование в ванной или на улице. Также часто владельцы устройств забывают очищать прибор от пыли, перегружают сеть, подключая тепловентилятор через удлинители или адаптеры.
"Чтобы снизить риски, важно соблюдать базовые правила безопасности: держать тепловентилятор минимум в метре от мебели и легковоспламеняющихся предметов, не использовать его в ванной и на улице, не оставлять без присмотра и подключать только напрямую в розетку, избегая удлинителей", - добавила эксперт.
Для того, чтобы продлить срок работы обогревателя, Чихринова советует регулярно очищать корпус и решетки от пыли мягкой щеткой или пылесосом, не ронять прибор, хранить его в сухом месте и никогда не использовать при повреждении провода.
