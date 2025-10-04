https://1prime.ru/20251004/ekspert--863144427.html

Эксперт назвала признаки неисправности обогревателя

Эксперт назвала признаки неисправности обогревателя - 04.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала признаки неисправности обогревателя

Искрение обогревателя, запах гари, посторонние шумы или самопроизвольное отключение являются основными признаками того, что устройство неисправно и его нужно... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T10:20+0300

2025-10-04T10:20+0300

2025-10-04T10:20+0300

технологии

общество

всеинструменты.ру

https://cdnn.1prime.ru/img/75822/71/758227197_0:59:1024:635_1920x0_80_0_0_1a0e28b1c6f7f9850efbdff5c809d133.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Искрение обогревателя, запах гари, посторонние шумы или самопроизвольное отключение являются основными признаками того, что устройство неисправно и его нужно отключить, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова. "О неисправности сигнализируют искрение, запах гари, посторонние шумы или вибрации. Также должны насторожить неравномерный нагрев, самопроизвольное отключение или сложность включения устройства. Если появляются такие признаки, эксплуатацию нужно прекратить и не пытаться "дожать" прибор", - сказала Чихринова. Для того, чтобы проверить исправность устройства, нужно визуально осмотреть кабель, вилку и корпус на наличие повреждений, включить прибор на короткое время и проверить, равномерно ли он греет и работает ли термостат. Эксперт предупредила, что эксплуатация неисправного обогревателя может привести к короткому замыканию, пожару, поражению электрическим током или окончательной поломке техники. Следует помнить, отметила Чихринова, что риски возгорания повышает также неправильная эксплуатация устройства. Так, самой распространенной ошибкой является установка прибора слишком близко к мебели, шторам или обоям, использование в ванной или на улице. Также часто владельцы устройств забывают очищать прибор от пыли, перегружают сеть, подключая тепловентилятор через удлинители или адаптеры. "Чтобы снизить риски, важно соблюдать базовые правила безопасности: держать тепловентилятор минимум в метре от мебели и легковоспламеняющихся предметов, не использовать его в ванной и на улице, не оставлять без присмотра и подключать только напрямую в розетку, избегая удлинителей", - добавила эксперт. Для того, чтобы продлить срок работы обогревателя, Чихринова советует регулярно очищать корпус и решетки от пыли мягкой щеткой или пылесосом, не ронять прибор, хранить его в сухом месте и никогда не использовать при повреждении провода.

https://1prime.ru/20251004/rusprofile-863143476.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , всеинструменты.ру