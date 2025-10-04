https://1prime.ru/20251004/ekspert-863140212.html

Эксперт рассказал, как неопытные водители попадают в ДТП

Эксперт рассказал, как неопытные водители попадают в ДТП - 04.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как неопытные водители попадают в ДТП

Молодые автомобилисты с опытом вождения до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще, чем все водители в среднем, рассказал РИА Новости вице-президент "Ренессанс... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T06:35+0300

2025-10-04T06:35+0300

2025-10-04T06:35+0300

бизнес

общество

ренессанс страхование

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863140212.jpg?1759548918

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Молодые автомобилисты с опытом вождения до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще, чем все водители в среднем, рассказал РИА Новости вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. "По данным статистики "Ренессанс страхования", именно первые два года за рулем остаются наиболее рискованными. В этот период водители действительно попадают в аварии почти в два раза (на 98%) чаще, чем все водители в среднем. Причем речь идет не только о мелких столкновениях - тяжелые происшествия вроде опрокидываний и съезда с дороги у новичков фиксируются в три раза чаще (на 206%), чем в среднем по портфелю", – сообщил Демидов. По его словам, по вине новичков на 76% чаще происходят наезды на животных и людей, кроме того, неопытные водители в полтора раза чаще получают повреждения своих транспортных средств в парковочных зонах. "По большей части это связано с недостатком практики и навыков управления автомобилем в экстремальных ситуациях", – пояснил эксперт. Однако есть случаи, когда новички избегают повреждений автомобиля именно за счет своей неопытности. "Интересно, что по повреждениям стекол начинающие водители заявляют на 12% меньше убытков, чем все остальные водители в среднем. Дело в том, что повреждения стекол чаще случаются на высокой скорости из-за камней и мусора на дороге, а характерная для новичков более низкая скорость снижает вероятность подобных случаев", - рассказал Демидов. "Если говорить о повреждениях вне ДТП, статистика обратная: у молодых водителей чаще фиксируются проблемы при парковке. Например, такие случаи, как падение инородных предметов на автомобиль, происходят с новичками в полтора раза - на 47% - чаще. Здесь причина заключается в отсутствии привычки правильно выбирать безопасное место для стоянки", – пояснил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , ренессанс страхование