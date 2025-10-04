Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил возможное прекращение огня в Газе
Эксперт оценил возможное прекращение огня в Газе
15:42 04.10.2025
 
Эксперт оценил возможное прекращение огня в Газе

Ливанский генерал Аюб: прекращение огня в Газе открывает путь к региональному миру

© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / timtom.ch
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Возможное прекращение войны в секторе Газа открывает путь к реализации стратегии влияния Израиля на всем Ближнем Востоке и на аравийском полуострове, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб.
"На фоне приближения к концу войны в Газе начинают вырисовываться очертания нового этапа на Ближнем Востоке. Предлагаемое урегулирование строится на принципе "ни победителей, ни побежденных": Израиль возвращает себе своих пленных — живых и погибших, ХАМАС остается в секторе, но без участия в управлении, а Катар и Египет берут на себя организацию механизма управления сектором и решение проблемы вооружений. В обмен Израиль постепенно выводит войска и полностью прекращает военные действия. Таким образом, Израиль устраняет первую преграду на пути к тому, что он называет "региональным миром",- сказал Аюб.
По мнению экс-генерала, с другой стороны, иранские власти, "Хезболлах" в Ливане и йеменские хуситы становятся оставшейся преградой на пути к более масштабному израильскому проекту, направленному на перестройку региона в политическом и военном плане — от Средиземного моря до Аравийского моря.
"С учетом того, что сирийский фронт фактически нейтрализован и стороны приблизились к подписанию соглашения о безопасности между Дамаском и Тель-Авивом, Израиль все больше закрепляется в роли ключевого игрока новой региональной архитектуры безопасности",- сказал он.
По словам Аюба, последние месяцы Израиль при содействии ОАЭ развернул многофункциональный радар в городе Босасо в сомалийском регионе Пунтленд, связанный напрямую с системой "Железный купол", а также построил военную базу на йеменском архипелаге Сокотра рядом с Баб-эль-Мандебским проливом для слежения за йеменскими ракетами и беспилотниками.
"Спутниковые снимки, опубликованные такими международными изданиями, как Middle East Eye и Jerusalem Post, подтверждают эту активность, что указывает на зарождение новой стратегии упреждающей безопасности. Она выходит далеко за пределы защиты израильских границ и направлена на охрану интересов страны в Красном море и Аденском заливе",- пояснил собеседник агентства.
"Выбор времени для размещения радара и базы не случаен: предстоящая битва, если она разразится, может быть не с "Хезболлахом", а с хуситами в Йемене или даже с самим Ираном — по принципу "отруби голову — тело умрет". Израиль, США и некоторые европейские союзники исходят из того, что устранение или изоляция иранского режима автоматически ослабит "Хезболлах" и прочие подконтрольные Тегерану силы без необходимости в разрушительной войне в Ливане, которая могла бы дестабилизировать весь регион", - отметил Аюб.
Тем временем, по мнению эксперта, соглашение Израиля о безопасности с Сирией не означает конец пути, а лишь его начало. По его словам, израильский проект выходит за рамки простого нормализационного процесса и направлен на установление "мягкого доминирования" через сеть экономических, военных и разведывательных договоренностей.
Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе
