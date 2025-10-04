https://1prime.ru/20251004/ekspert-863152337.html

Эксперт оценил возможное прекращение огня в Газе

Эксперт оценил возможное прекращение огня в Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможное прекращение огня в Газе

Возможное прекращение войны в секторе Газа открывает путь к реализации стратегии влияния Израиля на всем Ближнем Востоке и на аравийском полуострове, поделился... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T15:42+0300

2025-10-04T15:42+0300

2025-10-04T15:42+0300

политика

мировая экономика

общество

израиль

газа

ливан

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_cc3599733f5e0685288ec85db893c414.jpg

БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Возможное прекращение войны в секторе Газа открывает путь к реализации стратегии влияния Израиля на всем Ближнем Востоке и на аравийском полуострове, поделился мнением с РИА Новости ливанский эксперт в области военной стратегии, бригадный генерал армии Ливана в отставке Малик Аюб. "На фоне приближения к концу войны в Газе начинают вырисовываться очертания нового этапа на Ближнем Востоке. Предлагаемое урегулирование строится на принципе "ни победителей, ни побежденных": Израиль возвращает себе своих пленных — живых и погибших, ХАМАС остается в секторе, но без участия в управлении, а Катар и Египет берут на себя организацию механизма управления сектором и решение проблемы вооружений. В обмен Израиль постепенно выводит войска и полностью прекращает военные действия. Таким образом, Израиль устраняет первую преграду на пути к тому, что он называет "региональным миром",- сказал Аюб. По мнению экс-генерала, с другой стороны, иранские власти, "Хезболлах" в Ливане и йеменские хуситы становятся оставшейся преградой на пути к более масштабному израильскому проекту, направленному на перестройку региона в политическом и военном плане — от Средиземного моря до Аравийского моря. "С учетом того, что сирийский фронт фактически нейтрализован и стороны приблизились к подписанию соглашения о безопасности между Дамаском и Тель-Авивом, Израиль все больше закрепляется в роли ключевого игрока новой региональной архитектуры безопасности",- сказал он. По словам Аюба, последние месяцы Израиль при содействии ОАЭ развернул многофункциональный радар в городе Босасо в сомалийском регионе Пунтленд, связанный напрямую с системой "Железный купол", а также построил военную базу на йеменском архипелаге Сокотра рядом с Баб-эль-Мандебским проливом для слежения за йеменскими ракетами и беспилотниками. "Спутниковые снимки, опубликованные такими международными изданиями, как Middle East Eye и Jerusalem Post, подтверждают эту активность, что указывает на зарождение новой стратегии упреждающей безопасности. Она выходит далеко за пределы защиты израильских границ и направлена на охрану интересов страны в Красном море и Аденском заливе",- пояснил собеседник агентства. "Выбор времени для размещения радара и базы не случаен: предстоящая битва, если она разразится, может быть не с "Хезболлахом", а с хуситами в Йемене или даже с самим Ираном — по принципу "отруби голову — тело умрет". Израиль, США и некоторые европейские союзники исходят из того, что устранение или изоляция иранского режима автоматически ослабит "Хезболлах" и прочие подконтрольные Тегерану силы без необходимости в разрушительной войне в Ливане, которая могла бы дестабилизировать весь регион", - отметил Аюб. Тем временем, по мнению эксперта, соглашение Израиля о безопасности с Сирией не означает конец пути, а лишь его начало. По его словам, израильский проект выходит за рамки простого нормализационного процесса и направлен на установление "мягкого доминирования" через сеть экономических, военных и разведывательных договоренностей. Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных. Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.

https://1prime.ru/20251004/khamas-863145593.html

израиль

газа

ливан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , израиль, газа, ливан, дональд трамп