https://1prime.ru/20251004/erdogan--863143681.html

Эрдоган оценил ответ ХАМАС на план Трампа по Газе

Эрдоган оценил ответ ХАМАС на план Трампа по Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ

Эрдоган оценил ответ ХАМАС на план Трампа по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа по Газе конструктивным и призвал Израиль... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T09:49+0300

2025-10-04T09:49+0300

2025-10-04T09:49+0300

политика

мировая экономика

общество

газа

израиль

турция

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

биньямин нетаньяху

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg

СТАМБУЛ, 4 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа по Газе конструктивным и призвал Израиль немедленно прекратить атаки на сектор. ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников. "Ответ ХАМАС на план по прекращению огня в Газе является конструктивным и важным шагом к достижению устойчивого мира. Израиль должен немедленно прекратить все атаки и придерживаться данного плана. Все необходимые шаги должны быть предприняты без промедления, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и достичь долгосрочного мира", - написал Эрдоган в соцсети X. Президент отметил, что Анкара продолжит прикладывать усилия, чтобы результаты переговоров были максимально выгодны палестинцам, а конфликт был решен по принципу двух государств. "Необходимо положить конец этому геноциду и этой позорной ситуации, нанесшей глубокую рану глобальной совести", - отметил Эрдоган. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

https://1prime.ru/20251003/khamas-863134783.html

газа

израиль

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , газа, израиль, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху