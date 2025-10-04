Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган оценил ответ ХАМАС на план Трампа по Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ
Политика
https://1prime.ru/20251004/erdogan--863143681.html
Эрдоган оценил ответ ХАМАС на план Трампа по Газе
2025-10-04T09:49+0300
2025-10-04T09:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
СТАМБУЛ, 4 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа по Газе конструктивным и призвал Израиль немедленно прекратить атаки на сектор. ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников. "Ответ ХАМАС на план по прекращению огня в Газе является конструктивным и важным шагом к достижению устойчивого мира. Израиль должен немедленно прекратить все атаки и придерживаться данного плана. Все необходимые шаги должны быть предприняты без промедления, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и достичь долгосрочного мира", - написал Эрдоган в соцсети X. Президент отметил, что Анкара продолжит прикладывать усилия, чтобы результаты переговоров были максимально выгодны палестинцам, а конфликт был решен по принципу двух государств. "Необходимо положить конец этому геноциду и этой позорной ситуации, нанесшей глубокую рану глобальной совести", - отметил Эрдоган. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
https://1prime.ru/20251003/khamas-863134783.html
09:49 04.10.2025
 
Эрдоган оценил ответ ХАМАС на план Трампа по Газе

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа по Газе конструктивным и призвал Израиль немедленно прекратить атаки на сектор.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
"Ответ ХАМАС на план по прекращению огня в Газе является конструктивным и важным шагом к достижению устойчивого мира. Израиль должен немедленно прекратить все атаки и придерживаться данного плана. Все необходимые шаги должны быть предприняты без промедления, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и достичь долгосрочного мира", - написал Эрдоган в соцсети X.
Президент отметил, что Анкара продолжит прикладывать усилия, чтобы результаты переговоров были максимально выгодны палестинцам, а конфликт был решен по принципу двух государств.
"Необходимо положить конец этому геноциду и этой позорной ситуации, нанесшей глубокую рану глобальной совести", - отметил Эрдоган.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
ХАМАС передало ответ на предложение Трампа по Газе, сообщили СМИ
Вчера, 23:08
 
