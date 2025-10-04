https://1prime.ru/20251004/euobserver-863148168.html

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. ЕС в рамках нового пакета санкций планирует добавить еще 120 судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов, а также готовит основания для задержания 16 танкеров без флага, если они войдут в Балтийское море, пишет издание EuObserver со ссылкой на просмотренный документ. Как утверждает издание, "согласно внутренним документам, попавшим в EUobserver, в рамках 19-го пакета санкций ЕС намерен внести в черный список еще 120 нефтяных танкеров", якобы связанных с РФ, "в результате чего общее число включенных в список судов достигнет 568". Кроме того, ЕС готовит правовые основания для задержания по меньшей мере 16 "подозрительных нефтяных танкеров" без флага, если они в будущем зайдут в Балтийское море. Среди них следующие суда: Adonia, Apate, Apus, Aquilla II, Bolu, Briont, Ethera, Everdine, Leona, Manaslu, Myra, Nemrut, Omni (теперь называемый Evali), Samos, Tagor и Tassos, утверждает издание. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

