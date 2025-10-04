https://1prime.ru/20251004/evropa-863160106.html
"Просто психоз". Финский политик раскритиковал реакцию ЕС на Россию
"Просто психоз". Финский политик раскритиковал реакцию ЕС на Россию
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Европейский союз оказался в крайне тревожном положении из-за надуманной угрозы со стороны России, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема на странице в соцсети X."Это просто психоз", — подчеркнул политик, описывая происходящее в ЕС.Мема раскритиковал тревожность европейских руководителей, отметив, что нет никаких объективных причин для того, чтобы Россия могла напасть на страны Евросоюза.Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер подчеркнул, что западные политики систематически нагнетают страх перед "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Просто психоз". Финский политик раскритиковал реакцию ЕС на Россию
