"Просто психоз". Финский политик раскритиковал реакцию ЕС на Россию - 04.10.2025
"Просто психоз". Финский политик раскритиковал реакцию ЕС на Россию
"Просто психоз". Финский политик раскритиковал реакцию ЕС на Россию - 04.10.2025, ПРАЙМ
"Просто психоз". Финский политик раскритиковал реакцию ЕС на Россию
Европейский союз оказался в крайне тревожном положении из-за надуманной угрозы со стороны России, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T19:58+0300
2025-10-04T19:58+0300
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Европейский союз оказался в крайне тревожном положении из-за надуманной угрозы со стороны России, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема на странице в соцсети X."Это просто психоз", — подчеркнул политик, описывая происходящее в ЕС.Мема раскритиковал тревожность европейских руководителей, отметив, что нет никаких объективных причин для того, чтобы Россия могла напасть на страны Евросоюза.Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер подчеркнул, что западные политики систематически нагнетают страх перед "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
в мире, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, ес
В мире, МОСКВА, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, ЕС
19:58 04.10.2025
 
"Просто психоз". Финский политик раскритиковал реакцию ЕС на Россию

Мема: европейские лидеры погрузились в психоз из-за выдуманной российской угрозы

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Европейский союз оказался в крайне тревожном положении из-за надуманной угрозы со стороны России, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема на странице в соцсети X.
"Это просто психоз", — подчеркнул политик, описывая происходящее в ЕС.
Мема раскритиковал тревожность европейских руководителей, отметив, что нет никаких объективных причин для того, чтобы Россия могла напасть на страны Евросоюза.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не видит никакого смысла в нападении на страны НАТО и не собирается этого делать. Российский лидер подчеркнул, что западные политики систематически нагнетают страх перед "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем своих стран. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В миреМОСКВАВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕС
 
 
