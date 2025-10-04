Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли планы ЕС после саммита по Украине - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/evropa-863162250.html
На Западе раскрыли планы ЕС после саммита по Украине
На Западе раскрыли планы ЕС после саммита по Украине - 04.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли планы ЕС после саммита по Украине
По итогам прошедшего в Копенгагене с 1 по 2 октября саммита стало очевидно, что страны Евросоюза не стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта,... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T22:19+0300
2025-10-04T22:19+0300
в мире
запад
украина
москва
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По итогам прошедшего в Копенгагене с 1 по 2 октября саммита стало очевидно, что страны Евросоюза не стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, пишет The European Conservative."На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию", — отмечает издание.Журнал подчеркивает, что за внешне "умиротворяющей" риторикой Брюсселя скрываются нарастающая милитаризация, централизация управления и дерзкая позиция, которая лишь увеличивает риск затягивания и расширения конфликта.По информации The European Conservative, помимо обсуждения строительства "стены дронов" и отражения так называемых "растущих провокаций" со стороны России, лидеры ЕС фактически отказались от дипломатических путей. Заместитель главы МИД Польши Игнаций Немчицкий заявил:"Все понимают, что нет смысла вести переговоры с Россией, если у нас нет инструментов — один из них санкции, другой — оборонная промышленность, способная обеспечивать поставки".Москва многократно подчеркивала, что НАТО выбрало конфронтационный курс, а его дальнейшее расширение не добавит безопасности Европе. В Кремле не раз отмечали: Россия не представляет угрозы ни одной из стран альянса, однако оставляет за собой право реагировать на действия, способные нанести ущерб ее интересам. При этом Москва по-прежнему открыта к диалогу — но исключительно на равноправной основе, при условии отказа Запада от политики милитаризации континента.
https://1prime.ru/20251004/evrosoyuz-863139368.html
https://1prime.ru/20251003/rossiya-863131591.html
запад
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_327f2db15e09fec0eb07a16014aa0c74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, запад, украина, москва, нато, ес
В мире, ЗАПАД, УКРАИНА, МОСКВА, НАТО, ЕС
22:19 04.10.2025
 
На Западе раскрыли планы ЕС после саммита по Украине

TEC: Евросоюз отказался от дипломатии, делая ставку на усиление конфронтации с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По итогам прошедшего в Копенгагене с 1 по 2 октября саммита стало очевидно, что страны Евросоюза не стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, пишет The European Conservative.
"На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию", — отмечает издание.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России
04:46
Журнал подчеркивает, что за внешне "умиротворяющей" риторикой Брюсселя скрываются нарастающая милитаризация, централизация управления и дерзкая позиция, которая лишь увеличивает риск затягивания и расширения конфликта.
По информации The European Conservative, помимо обсуждения строительства "стены дронов" и отражения так называемых "растущих провокаций" со стороны России, лидеры ЕС фактически отказались от дипломатических путей. Заместитель главы МИД Польши Игнаций Немчицкий заявил:
"Все понимают, что нет смысла вести переговоры с Россией, если у нас нет инструментов — один из них санкции, другой — оборонная промышленность, способная обеспечивать поставки".
Москва многократно подчеркивала, что НАТО выбрало конфронтационный курс, а его дальнейшее расширение не добавит безопасности Европе. В Кремле не раз отмечали: Россия не представляет угрозы ни одной из стран альянса, однако оставляет за собой право реагировать на действия, способные нанести ущерб ее интересам. При этом Москва по-прежнему открыта к диалогу — но исключительно на равноправной основе, при условии отказа Запада от политики милитаризации континента.
Колонна ПГРК  Ярс - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
"Подумайте дважды". В Европе предостерегли НАТО от конфликта с Россией
Вчера, 21:12
 
В миреЗАПАДУКРАИНАМОСКВАНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала