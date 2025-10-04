https://1prime.ru/20251004/evropa-863162250.html

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По итогам прошедшего в Копенгагене с 1 по 2 октября саммита стало очевидно, что страны Евросоюза не стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, пишет The European Conservative."На саммите ЕС, который прошел в Копенгагене с 1 по 2 октября, европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию", — отмечает издание.Журнал подчеркивает, что за внешне "умиротворяющей" риторикой Брюсселя скрываются нарастающая милитаризация, централизация управления и дерзкая позиция, которая лишь увеличивает риск затягивания и расширения конфликта.По информации The European Conservative, помимо обсуждения строительства "стены дронов" и отражения так называемых "растущих провокаций" со стороны России, лидеры ЕС фактически отказались от дипломатических путей. Заместитель главы МИД Польши Игнаций Немчицкий заявил:"Все понимают, что нет смысла вести переговоры с Россией, если у нас нет инструментов — один из них санкции, другой — оборонная промышленность, способная обеспечивать поставки".Москва многократно подчеркивала, что НАТО выбрало конфронтационный курс, а его дальнейшее расширение не добавит безопасности Европе. В Кремле не раз отмечали: Россия не представляет угрозы ни одной из стран альянса, однако оставляет за собой право реагировать на действия, способные нанести ущерб ее интересам. При этом Москва по-прежнему открыта к диалогу — но исключительно на равноправной основе, при условии отказа Запада от политики милитаризации континента.

