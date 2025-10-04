На Западе раскрыли планы ЕС после саммита по Украине
TEC: Евросоюз отказался от дипломатии, делая ставку на усиление конфронтации с Россией
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. По итогам прошедшего в Копенгагене с 1 по 2 октября саммита стало очевидно, что страны Евросоюза не стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта, пишет The European Conservative.
Журнал подчеркивает, что за внешне "умиротворяющей" риторикой Брюсселя скрываются нарастающая милитаризация, централизация управления и дерзкая позиция, которая лишь увеличивает риск затягивания и расширения конфликта.
По информации The European Conservative, помимо обсуждения строительства "стены дронов" и отражения так называемых "растущих провокаций" со стороны России, лидеры ЕС фактически отказались от дипломатических путей. Заместитель главы МИД Польши Игнаций Немчицкий заявил:
"Все понимают, что нет смысла вести переговоры с Россией, если у нас нет инструментов — один из них санкции, другой — оборонная промышленность, способная обеспечивать поставки".
Москва многократно подчеркивала, что НАТО выбрало конфронтационный курс, а его дальнейшее расширение не добавит безопасности Европе. В Кремле не раз отмечали: Россия не представляет угрозы ни одной из стран альянса, однако оставляет за собой право реагировать на действия, способные нанести ущерб ее интересам. При этом Москва по-прежнему открыта к диалогу — но исключительно на равноправной основе, при условии отказа Запада от политики милитаризации континента.