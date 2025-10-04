Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России - 04.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России
Лидеры Европейского союза С и НАТО намерены продолжать противостояние с Россией, чтобы сохранить свою власть внутри собственных стран, написал в соцсети Х... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T04:46+0300
2025-10-04T04:46+0300
политика
европа
нато
ес
венгрия
сербия
виктор орбан
александр вучич
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза С и НАТО намерены продолжать противостояние с Россией, чтобы сохранить свою власть внутри собственных стран, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Если элиты ЕС и НАТО прекратят конфликт с Россией, им придется столкнуться с последствиями своей вопиющей некомпетентности и политических провалов в своих государствах", — подчеркнул журналист.По его мнению, нарастающая антироссийская риторика в странах Евросоюза становится все более опасной, угрожая началом открытой конфронтацией."Это делает реальную войну с Россией более вероятной, чем когда-либо", — отметил Боуз.Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители большинства европейских государств в кулуарах выражают согласие, что Европа движется к военному конфликту.Президент Сербии Александр Вучич также упоминал, что наращивание оборонных расходов странами ЕС свидетельствует о подготовке к возможному прямому противостоянию с Россией.Россия в последние годы отмечает небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, прикрываясь "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе. Руководство страны не раз отмечало, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, которые сочтет потенциально опасными для ее интересов.
европа, нато, ес, венгрия, сербия, виктор орбан, александр вучич
04:46 04.10.2025
 
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России

Боуз: элита Запада продолжит конфликтовать с Россией, чтобы не потерять власть

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза С и НАТО намерены продолжать противостояние с Россией, чтобы сохранить свою власть внутри собственных стран, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Если элиты ЕС и НАТО прекратят конфликт с Россией, им придется столкнуться с последствиями своей вопиющей некомпетентности и политических провалов в своих государствах", — подчеркнул журналист.
По его мнению, нарастающая антироссийская риторика в странах Евросоюза становится все более опасной, угрожая началом открытой конфронтацией.
"Это делает реальную войну с Россией более вероятной, чем когда-либо", — отметил Боуз.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители большинства европейских государств в кулуарах выражают согласие, что Европа движется к военному конфликту.
Президент Сербии Александр Вучич также упоминал, что наращивание оборонных расходов странами ЕС свидетельствует о подготовке к возможному прямому противостоянию с Россией.
Россия в последние годы отмечает небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, прикрываясь "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе. Руководство страны не раз отмечало, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, которые сочтет потенциально опасными для ее интересов.
