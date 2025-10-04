https://1prime.ru/20251004/evrosoyuz-863139368.html

"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России

2025-10-04T04:46+0300

2025-10-04T04:46+0300

2025-10-04T04:46+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза С и НАТО намерены продолжать противостояние с Россией, чтобы сохранить свою власть внутри собственных стран, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Если элиты ЕС и НАТО прекратят конфликт с Россией, им придется столкнуться с последствиями своей вопиющей некомпетентности и политических провалов в своих государствах", — подчеркнул журналист.По его мнению, нарастающая антироссийская риторика в странах Евросоюза становится все более опасной, угрожая началом открытой конфронтацией."Это делает реальную войну с Россией более вероятной, чем когда-либо", — отметил Боуз.Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители большинства европейских государств в кулуарах выражают согласие, что Европа движется к военному конфликту.Президент Сербии Александр Вучич также упоминал, что наращивание оборонных расходов странами ЕС свидетельствует о подготовке к возможному прямому противостоянию с Россией.Россия в последние годы отмечает небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, прикрываясь "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе. Руководство страны не раз отмечало, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, которые сочтет потенциально опасными для ее интересов.

2025

европа, нато, ес, венгрия, сербия, виктор орбан, александр вучич