https://1prime.ru/20251004/evrosoyuz-863139368.html
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России - 04.10.2025, ПРАЙМ
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России
Лидеры Европейского союза С и НАТО намерены продолжать противостояние с Россией, чтобы сохранить свою власть внутри собственных стран, написал в соцсети Х... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T04:46+0300
2025-10-04T04:46+0300
2025-10-04T04:46+0300
политика
европа
нато
ес
венгрия
сербия
виктор орбан
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза С и НАТО намерены продолжать противостояние с Россией, чтобы сохранить свою власть внутри собственных стран, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Если элиты ЕС и НАТО прекратят конфликт с Россией, им придется столкнуться с последствиями своей вопиющей некомпетентности и политических провалов в своих государствах", — подчеркнул журналист.По его мнению, нарастающая антироссийская риторика в странах Евросоюза становится все более опасной, угрожая началом открытой конфронтацией."Это делает реальную войну с Россией более вероятной, чем когда-либо", — отметил Боуз.Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители большинства европейских государств в кулуарах выражают согласие, что Европа движется к военному конфликту.Президент Сербии Александр Вучич также упоминал, что наращивание оборонных расходов странами ЕС свидетельствует о подготовке к возможному прямому противостоянию с Россией.Россия в последние годы отмечает небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, прикрываясь "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе. Руководство страны не раз отмечало, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, которые сочтет потенциально опасными для ее интересов.
https://1prime.ru/20251002/zelenskiy-863098084.html
европа
венгрия
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, нато, ес, венгрия, сербия, виктор орбан, александр вучич
Политика, ЕВРОПА, НАТО, ЕС, ВЕНГРИЯ, СЕРБИЯ, Виктор Орбан, Александр Вучич
"Реальная война". Журналист назвал главный страх ЕС и НАТО из-за России
Боуз: элита Запада продолжит конфликтовать с Россией, чтобы не потерять власть
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза С и НАТО намерены продолжать противостояние с Россией, чтобы сохранить свою власть внутри собственных стран, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Если элиты ЕС и НАТО прекратят конфликт с Россией, им придется столкнуться с последствиями своей вопиющей некомпетентности и политических провалов в своих государствах", — подчеркнул журналист.
По его мнению, нарастающая антироссийская риторика в странах Евросоюза становится все более опасной, угрожая началом открытой конфронтацией.
"Это делает реальную войну с Россией более вероятной, чем когда-либо", — отметил Боуз.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители большинства европейских государств в кулуарах выражают согласие, что Европа движется к военному конфликту.
Президент Сербии Александр Вучич также упоминал, что наращивание оборонных расходов странами ЕС свидетельствует о подготовке к возможному прямому противостоянию с Россией.
Россия в последние годы отмечает небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свою деятельность, прикрываясь "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе. Руководство страны не раз отмечало, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, которые сочтет потенциально опасными для ее интересов.
В Польше предупредили, чем обернется новое предложение Зеленского