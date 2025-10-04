Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдолг США при "переключении" фингода вырос на рекордные $358 миллиардов - 04.10.2025, ПРАЙМ
Госдолг США при "переключении" фингода вырос на рекордные $358 миллиардов
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 358 миллиардов долларов - что немногим меньше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов. В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года американская задолженность выросла на достаточно скромные 131 миллиард долларов, однако в первый день нового года - уже на 226,5 миллиарда. В результате объем госдолга США достиг рекордных 37,86 триллиона долларов. Таким образом, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В прошлом году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 347,6 миллиарда долларов за два дня, годом ранее - 315,7 миллиарда долларов, а в 2022 году - 252,5 миллиарда. Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами - эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 91,7 миллиарда долларов. Для сравнения, весь российский госдолг на 1 сентября составлял 31,2 триллиона рублей, или 388 миллиардов долларов. Это лишь на 8% меньше, чем прирост американской задолженности за два дня.
07:17 04.10.2025
 
Госдолг США при "переключении" фингода вырос на рекордные $358 миллиардов

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Государственный долг США при "переключении" финансового года вырос на рекордные 358 миллиардов долларов - что немногим меньше всей суверенной задолженности России, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американского и российского минфинов.
В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года американская задолженность выросла на достаточно скромные 131 миллиард долларов, однако в первый день нового года - уже на 226,5 миллиарда. В результате объем госдолга США достиг рекордных 37,86 триллиона долларов.
Таким образом, произошедшая смена фингода стала самой дорогой в истории госдолга Штатов. В прошлом году увеличение суверенной задолженности с началом финансового года составило 347,6 миллиарда долларов за два дня, годом ранее - 315,7 миллиарда долларов, а в 2022 году - 252,5 миллиарда.
Основное увеличение пришлось на обязательства правительства перед собственными ведомствами - эта статья долга выросла сразу на 266 миллиардов долларов. Одновременно американский долг перед физлицами, бизнесом и остальным миром вырос примерно на 91,7 миллиарда долларов.
Для сравнения, весь российский госдолг на 1 сентября составлял 31,2 триллиона рублей, или 388 миллиардов долларов. Это лишь на 8% меньше, чем прирост американской задолженности за два дня.
 
