В Грузии явка на выборах в местные органы власти составила 7,9% за два часа

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии за первые два часа голосования составила 7,9%, заявила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. “По данным на 10 часов (09.00 мск) проголосовали 275 тысяч 948 избирателей", - заявила Иоселиани на брифинге. На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 7,41%. Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. За пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Основными конкурентами являются действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года, и единый кандидат от оппозиционных партий "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" Ираклий Купрадзе.

