В Грузии явка на выборах в органы местного самоуправления превысила 17% - 04.10.2025, ПРАЙМ
Политика
В Грузии явка на выборах в органы местного самоуправления превысила 17%
В Грузии явка на выборах в органы местного самоуправления превысила 17%
2025-10-04T12:05+0300
2025-10-04T12:05+0300
политика
общество
грузия
тбилиси
батуми
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 12 часам (11.00 мск) составила 17,1% заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 17,72%. “К 12 часам на избирательные участки пришли 602 тысячи 445 избирателей", - заявила Иоселиани на брифинге. По ее словам, к данному времени в комиссию не поступало ни одного заявления о нарушениях. Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу 9 кандидатов.
грузия
тбилиси
батуми
общество , грузия, тбилиси, батуми
Политика, Общество , ГРУЗИЯ, Тбилиси, Батуми
12:05 04.10.2025
 
В Грузии явка на выборах в органы местного самоуправления превысила 17%

Явка на местных выборах в Грузии составила 17,1% к 12 часам (11:00 мск)

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
Флаг Грузии. Архивное фото
© Unsplash/Etienne Dayer
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 12 часам (11.00 мск) составила 17,1% заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 17,72%.
“К 12 часам на избирательные участки пришли 602 тысячи 445 избирателей", - заявила Иоселиани на брифинге.
По ее словам, к данному времени в комиссию не поступало ни одного заявления о нарушениях.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу 9 кандидатов.
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2025
Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций против Грузии
16 сентября, 13:45
 
ПолитикаОбществоГРУЗИЯТбилисиБатуми
 
 
