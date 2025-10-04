https://1prime.ru/20251004/gruziya-863147054.html

В Грузии явка на выборах в органы местного самоуправления превысила 17%

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ.

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в органы местного самоуправления в Грузии к 12 часам (11.00 мск) составила 17,1% заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составила 17,72%. “К 12 часам на избирательные участки пришли 602 тысячи 445 избирателей", - заявила Иоселиани на брифинге. По ее словам, к данному времени в комиссию не поступало ни одного заявления о нарушениях. Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу 9 кандидатов.

