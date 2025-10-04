Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента - 04.10.2025
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента
2025-10-04T17:39+0300
2025-10-04T17:39+0300
17:39 04.10.2025
 
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии к 17.00 (16.00 мск) субботы составила 33,5%, заявила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.
На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составляла 41,35%.
"К 17.00 на голосование на местных выборах пришли 1 миллион 175 тысяч 817 избирателей", - сказала Иоселиани.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу девять кандидатов.
