В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента

В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента - 04.10.2025

В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента

Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии к 17.00 (16.00 мск) субботы составила 33,5%, заявила на брифинге представитель Центральной... | 04.10.2025, ПРАЙМ

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии к 17.00 (16.00 мск) субботы составила 33,5%, заявила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составляла 41,35%. "К 17.00 на голосование на местных выборах пришли 1 миллион 175 тысяч 817 избирателей", - сказала Иоселиани. Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу девять кандидатов.

