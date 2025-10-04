https://1prime.ru/20251004/gruziya-863155413.html
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента
Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии к 17.00 (16.00 мск) субботы составила 33,5%, заявила на брифинге представитель Центральной... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T17:39+0300
2025-10-04T17:39+0300
2025-10-04T17:39+0300
политика
общество
грузия
тбилиси
батуми
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_0fea003402587fa3818c5ed2c750c27e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии к 17.00 (16.00 мск) субботы составила 33,5%, заявила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани. На местных выборах 2021 года явка избирателей за аналогичное время составляла 41,35%. "К 17.00 на голосование на местных выборах пришли 1 миллион 175 тысяч 817 избирателей", - сказала Иоселиани. Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в субботу одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования будут избраны мэры пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний - сакребуло. Участие в выборах принимают 12 политических партий. За пост мэра Тбилиси ведут борьбу девять кандидатов.
https://1prime.ru/20251004/gruziya-863147054.html
грузия
тбилиси
батуми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/15/841381563_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_05605a6f1e9f1b335723c6f21b1d8a72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , грузия, тбилиси, батуми
Политика, Общество , ГРУЗИЯ, Тбилиси, Батуми
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента
ЦИК Грузии: явка на местных выборах составила 33,5% к 16.00 мск