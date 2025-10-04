Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159033.html
Митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии
Митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии - 04.10.2025, ПРАЙМ
Митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, спецназ применил против них перцовый спрей, передает | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T19:21+0300
2025-10-04T19:21+0300
общество
тбилиси
грузия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157867_0:49:1080:657_1920x0_80_0_0_19606b062009d963a7cf1976c4f7f799.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, спецназ применил против них перцовый спрей, передает телекомпания "ТВ Пирвели". "Спецназ применяет перцовый спрей против митингующих, которые ворвались во двор (резиденции – ред.) президента", - передает телекомпания. По данным ТВ, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции. В субботу в Грузии в 64 муниципалитетах и районах проходят выборы в органы местного самоуправления. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам, звучали призывы к проведению протестных акций. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут 9 кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
https://1prime.ru/20251004/gruziya-863155413.html
тбилиси
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157867_135:0:1080:709_1920x0_80_0_0_5e2fd4270cd66d5a4539f573fd7377a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , тбилиси, грузия
Общество , Тбилиси, ГРУЗИЯ
19:21 04.10.2025
 
Митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии

Спецназ применил перцовый спрей против ворвавшихся во двор резиденции президента Грузии

Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, спецназ применил против них перцовый спрей, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
"Спецназ применяет перцовый спрей против митингующих, которые ворвались во двор (резиденции – ред.) президента", - передает телекомпания.
По данным ТВ, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции.
В субботу в Грузии в 64 муниципалитетах и районах проходят выборы в органы местного самоуправления. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам, звучали призывы к проведению протестных акций. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут 9 кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента
17:39
 
ОбществоТбилисиГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала