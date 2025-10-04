https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159033.html

Митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии

ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения, спецназ применил против них перцовый спрей, передает телекомпания "ТВ Пирвели". "Спецназ применяет перцовый спрей против митингующих, которые ворвались во двор (резиденции – ред.) президента", - передает телекомпания. По данным ТВ, администрация установила железные ограждения у входа в резиденцию после того, как стало известно, что митингующие планируют перебраться с площади Свободы к зданию резиденции. В субботу в Грузии в 64 муниципалитетах и районах проходят выборы в органы местного самоуправления. Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам, звучали призывы к проведению протестных акций. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут 9 кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.

