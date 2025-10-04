https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159275.html
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих
Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет,... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T19:42+0300
2025-10-04T19:42+0300
2025-10-04T19:42+0300
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157933_0:207:805:659_1920x0_80_0_0_8999a152cd7d56ff5adc96d01e490f7e.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков сотрудников спецназа выстроились в ряд у дворца резиденции президента, на место также прибыл водомет, который был применен. Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей против участников протеста.
https://1prime.ru/20251004/gruziya-863155413.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157933_0:132:805:735_1920x0_80_0_0_59c146cfd53d9033e311e598cc851226.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика
Общество , Мировая экономика
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих
У дворца президента Грузии в Тбилиси мобилизованы дополнительные бригады спецназа
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков сотрудников спецназа выстроились в ряд у дворца резиденции президента, на место также прибыл водомет, который был применен.
Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей против участников протеста.
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента