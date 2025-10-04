Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих - 04.10.2025
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих
Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет,... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T19:42+0300
2025-10-04T19:42+0300
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков сотрудников спецназа выстроились в ряд у дворца резиденции президента, на место также прибыл водомет, который был применен. Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей против участников протеста.
2025
19:42 04.10.2025
 
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих

У дворца президента Грузии в Тбилиси мобилизованы дополнительные бригады спецназа

Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков сотрудников спецназа выстроились в ряд у дворца резиденции президента, на место также прибыл водомет, который был применен.
Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей против участников протеста.
В Грузии явка на местных выборах превысила 33 процента
