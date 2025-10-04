https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159275.html

В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих

В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Дополнительные бригады спецназа мобилизованы у дворца президента Грузии в Тбилиси, где митингующие пробили железные ограждения, против них применен водомет, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков сотрудников спецназа выстроились в ряд у дворца резиденции президента, на место также прибыл водомет, который был применен. Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей против участников протеста.

