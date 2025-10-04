https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159803.html
Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси
Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси - 04.10.2025, ПРАЙМ
Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси
Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела... | 04.10.2025, ПРАЙМ
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела проправительственная телекомпания "Имеди". "Каладзе набрал 77,4% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе - 8,8%", - сообщает ТВ.
Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси
Кандидат от "Грузинской мечты" Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела проправительственная телекомпания "Имеди".
"Каладзе набрал 77,4% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе - 8,8%", - сообщает ТВ.
