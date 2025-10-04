https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159803.html

Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси

Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси

Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll

общество

тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе побеждает по итогам выборов мэра Тбилиси с 77,4%, свидетельствуют данные exit poll, которое привела проправительственная телекомпания "Имеди". "Каладзе набрал 77,4% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Ираклий Купрадзе - 8,8%", - сообщает ТВ.

