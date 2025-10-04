Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правящая партия Грузии заявила о победе на местных выборах - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/gruziya-863160553.html
Правящая партия Грузии заявила о победе на местных выборах
Правящая партия Грузии заявила о победе на местных выборах - 04.10.2025, ПРАЙМ
Правящая партия Грузии заявила о победе на местных выборах
Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления республики заявила, что победила во всех 64... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T20:45+0300
2025-10-04T20:45+0300
общество
тбилиси
рф
цик
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_0:129:2400:1479_1920x0_80_0_0_e33226771c9b783d1ab30a05e4a2c78f.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления республики заявила, что победила во всех 64 муниципалитетах. По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80% по итогам выборов в органы местного самоуправления, а кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней. "Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения", - говорится в заявлении партии, которое опубликовано в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159803.html
тбилиси
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/10/841381004_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1f5bd8ba347673affed02c11acc738c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , тбилиси, рф, цик
Общество , Тбилиси, РФ, ЦИК
20:45 04.10.2025
 
Правящая партия Грузии заявила о победе на местных выборах

Партия "Грузинская мечта" после первых данных ЦИК заявила о победе на местных выборах

© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии
Флаг Грузии. Архивное фото
© Unsplash/Etienne Dayer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления республики заявила, что победила во всех 64 муниципалитетах.
По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80% по итогам выборов в органы местного самоуправления, а кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней.
"Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения", - говорится в заявлении партии, которое опубликовано в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Каха Каладзе - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси
20:04
 
ОбществоТбилисиРФЦИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала