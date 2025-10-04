https://1prime.ru/20251004/gruziya-863160553.html
Правящая партия Грузии заявила о победе на местных выборах
Правящая партия Грузии заявила о победе на местных выборах
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления республики заявила, что победила во всех 64 муниципалитетах. По данным ЦИК, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80% по итогам выборов в органы местного самоуправления, а кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней. "Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения", - говорится в заявлении партии, которое опубликовано в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" после публикации ЦИК первых итогов выборов в органы местного самоуправления республики заявила, что победила во всех 64 муниципалитетах.
По данным ЦИК
, после обработки 55% бюллетеней правящая партия набирает более 80% по итогам выборов в органы местного самоуправления, а кандидат в мэры Тбилиси
Каха Каладзе набирает более 71% голосов после подсчета более 73% бюллетеней.
"Грузинская мечта победила в первом туре местных выборов во всех муниципалитетах без исключения", - говорится в заявлении партии, которое опубликовано в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси