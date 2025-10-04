Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси - 04.10.2025
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси - 04.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
Ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране, заявил премьер-министр Грузии | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T21:18+0300
2025-10-04T21:18+0300
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС… На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция", - заявил премьер на брифинге.
21:18 04.10.2025
 
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси

Грузинский премьер Кобахидзе: посол ЕС несет ответственность за беспорядки в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС… На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция", - заявил премьер на брифинге.
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих
19:42
 
