Премьер Грузии возложил на посола ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси

Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси - 04.10.2025, ПРАЙМ

Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси

Ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране, заявил премьер-министр Грузии | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T21:18+0300

2025-10-04T21:18+0300

2025-10-04T21:18+0300

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Ответственность за беспорядки в Тбилиси несет посол Евросоюза, так как представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Вы знаете, что некоторые люди из-за рубежа даже выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя, включая представителя ЕС… На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это. Проявите добрую волю, выйдите, разделите и решительно осудите все, что происходит на улицах Тбилиси. Это его прямая обязанность на том фоне, когда мы увидели и услышали заявления, поддерживающие попытку свержения конституционного строя. Давайте посмотрим, какой будет их реакция", - заявил премьер на брифинге.

тбилиси

грузия

2025

