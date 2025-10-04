https://1prime.ru/20251004/indonezija-863138811.html

В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией

В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией - 04.10.2025, ПРАЙМ

В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией

Альянс стран БРИКС открывает новые возможности для укрепления экономических связей Москвы и Джакарты, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T03:40+0300

2025-10-04T03:40+0300

2025-10-04T03:40+0300

экономика

россия

мировая экономика

индонезия

москва

джакарта

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863138811.jpg?1759538435

ДЖАКАРТА, 4 окт – ПРАЙМ. Альянс стран БРИКС открывает новые возможности для укрепления экономических связей Москвы и Джакарты, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. Индонезия вступила в БРИКС в начале 2025 года. "Сотрудничество (Индонезии и России - ред.) в сферах инвестиций, энергетики и инфраструктуры растет. Форумы вроде БРИКС открывают новые возможности для укрепления экономических связей", - отметил министр. Он добавил, что Россия является стратегическим партнером в развитии инклюзивной и устойчивой торговли Индонезии.

индонезия

москва

джакарта

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индонезия, москва, джакарта