В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией - 04.10.2025
В Индонезии рассказали о сотрудничестве с Россией
Альянс стран БРИКС открывает новые возможности для укрепления экономических связей Москвы и Джакарты, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии... | 04.10.2025
ДЖАКАРТА, 4 окт – ПРАЙМ. Альянс стран БРИКС открывает новые возможности для укрепления экономических связей Москвы и Джакарты, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
Индонезия вступила в БРИКС в начале 2025 года.
"Сотрудничество (Индонезии и России - ред.) в сферах инвестиций, энергетики и инфраструктуры растет. Форумы вроде БРИКС открывают новые возможности для укрепления экономических связей", - отметил министр.
Он добавил, что Россия является стратегическим партнером в развитии инклюзивной и устойчивой торговли Индонезии.
