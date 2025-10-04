https://1prime.ru/20251004/ivolga-863157276.html

"Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут МЦД-4

бизнес

россия

москва

сергей собянин

цппк

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Черную "Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут Московского центрального диаметра, состав будет курсировать по линии МЦД-4, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Черная "Иволга" уже на МЦД-4! Сегодня мы вместе с АО "ТМХ", ТВЗ и ЦППК запустили на маршрут 100-ю "Иволгу 4.0" в эксклюзивной ливрее. Черный матовый корпус с ярко-красными буквами "МЦД" и блестящей цифрой "100" делает поезд настоящим арт-объектом мегаполиса. Внутри электропоезда пассажиры по-прежнему получают максимум комфорта в сочетании с мятной расцветкой", - говорится в Telegram-канале дептранса. Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, 100-я "Иволга" - особенный состав. Пассажиры ждали ее появления, и сегодня она вышла на маршруты. Это, по его словам, символ развития московского транспорта, сочетание инженерии, дизайна и комфорта пассажиров. "Выпустив черную юбилейную "Иволгу" на МЦД-4, Москва вновь показала пример того, каким должен быть современный городской транспорт. Развиваем МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - добавил он.

москва

