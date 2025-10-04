Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут МЦД-4 - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/ivolga-863157276.html
"Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут МЦД-4
"Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут МЦД-4 - 04.10.2025, ПРАЙМ
"Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут МЦД-4
Черную "Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут Московского центрального диаметра, состав будет курсировать по линии МЦД-4, сообщили в столичном | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T18:45+0300
2025-10-04T18:46+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
цппк
https://cdnn.1prime.ru/img/83212/84/832128435_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_8134096070e330c57ad73f0a4d8cffa4.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Черную "Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут Московского центрального диаметра, состав будет курсировать по линии МЦД-4, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Черная "Иволга" уже на МЦД-4! Сегодня мы вместе с АО "ТМХ", ТВЗ и ЦППК запустили на маршрут 100-ю "Иволгу 4.0" в эксклюзивной ливрее. Черный матовый корпус с ярко-красными буквами "МЦД" и блестящей цифрой "100" делает поезд настоящим арт-объектом мегаполиса. Внутри электропоезда пассажиры по-прежнему получают максимум комфорта в сочетании с мятной расцветкой", - говорится в Telegram-канале дептранса. Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, 100-я "Иволга" - особенный состав. Пассажиры ждали ее появления, и сегодня она вышла на маршруты. Это, по его словам, символ развития московского транспорта, сочетание инженерии, дизайна и комфорта пассажиров. "Выпустив черную юбилейную "Иволгу" на МЦД-4, Москва вновь показала пример того, каким должен быть современный городской транспорт. Развиваем МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - добавил он.
https://1prime.ru/20250823/poezd-861141707.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83212/84/832128435_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4aa5cb70df0a6bb4a682e2de05e8feb3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сергей собянин, цппк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, ЦППК
18:45 04.10.2025 (обновлено: 18:46 04.10.2025)
 
"Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут МЦД-4

Черную "Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут МЦД-4 в Москве

Поезд "Иволга", МЦД
Поезд Иволга, МЦД
Поезд "Иволга", МЦД. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Черную "Иволгу 4.0" с эксклюзивной ливреей запустили на маршрут Московского центрального диаметра, состав будет курсировать по линии МЦД-4, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Черная "Иволга" уже на МЦД-4! Сегодня мы вместе с АО "ТМХ", ТВЗ и ЦППК запустили на маршрут 100-ю "Иволгу 4.0" в эксклюзивной ливрее. Черный матовый корпус с ярко-красными буквами "МЦД" и блестящей цифрой "100" делает поезд настоящим арт-объектом мегаполиса. Внутри электропоезда пассажиры по-прежнему получают максимум комфорта в сочетании с мятной расцветкой", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, 100-я "Иволга" - особенный состав. Пассажиры ждали ее появления, и сегодня она вышла на маршруты. Это, по его словам, символ развития московского транспорта, сочетание инженерии, дизайна и комфорта пассажиров.
"Выпустив черную юбилейную "Иволгу" на МЦД-4, Москва вновь показала пример того, каким должен быть современный городской транспорт. Развиваем МЦД по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - добавил он.
Первый поезд Иволга 4.0 с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета
На МЦД-4 запустили поезд с подголовниками и поручнями мятного цвета
23 августа, 15:22
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей СобянинЦППК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала