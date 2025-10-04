Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль готовится к обсуждению плана Трампа по Газе, сообщил источник - 04.10.2025
Израиль готовится к обсуждению плана Трампа по Газе, сообщил источник
Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в... | 04.10.2025, ПРАЙМ
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - ПРАЙМ. Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник. "Переговорная группа получила указание от политического эшелона подготовить отправку делегации для обсуждения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских террористов из тюрем", - сообщил источник. При этом пока неизвестно, где пройдут первые переговоры по плану Трампа. Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее заявила, что Израиль на фоне ответа ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
© flickr.com / timtom.chФлаг Израиля
Флаг Израиля. Архивное фото
© flickr.com / timtom.ch
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт - ПРАЙМ. Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных, сообщил РИА Новости израильский правительственный источник.
"Переговорная группа получила указание от политического эшелона подготовить отправку делегации для обсуждения деталей плана по освобождению израильских заложников в обмен на освобождение некоторого количества палестинских террористов из тюрем", - сообщил источник.
При этом пока неизвестно, где пройдут первые переговоры по плану Трампа.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее заявила, что Израиль на фоне ответа ХАМАС приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил ответ ХАМАС на план Трампа по Газе
09:49
 
