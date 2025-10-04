Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист рассказала о штрафах за неправильную топку печи - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/jurist-863137752.html
Юрист рассказала о штрафах за неправильную топку печи
Юрист рассказала о штрафах за неправильную топку печи - 04.10.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за неправильную топку печи
Штрафы до 50 тысяч рублей грозят гражданам за неправильную топку печи и грязный дымоход, рассказал РИА Новости юрист Евгения Сабитова. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T01:34+0300
2025-10-04T01:34+0300
общество
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863137752.jpg?1759530844
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Штрафы до 50 тысяч рублей грозят гражданам за неправильную топку печи и грязный дымоход, рассказал РИА Новости юрист Евгения Сабитова. "По статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности" грозит административная ответственность по ключевым нарушениям: неправильная топка печи, использование неисправной печи, хранение топлива и иных горючих материалов с нарушениями, эксплуатация печей без очистки дымоходов", - сказала она. Юрист добавила, что для граждан по указанной статье грозит штраф до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, а для юрлиц - до 400 тысяч рублей. "Если нарушение повлекло пожар и вред причинения чужому имуществу или здоровью средней тяжести - штрафы выше: для граждан - до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, а для юрлиц - до 800 тысяч рублей", - заключила Сабитова. Она также рассказала, что в случае, если наступят тяжкие последствия такие, как пожар, гибель или травмы людей, а также крупный ущерб имуществу, то нарушения могут быть квалифицированы по статье 168 УК РФ Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлёкшее крупный ущерб" или по статье 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". "Если по неосторожности причинён тяжкий вред здоровью человека - до 1 года лишения свободы, если погиб человек - до 5 лет лишения свободы, если погибло два и более лиц - до 7 лет лишения свободы", - заключила юрист.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф
Общество , РФ
01:34 04.10.2025
 
Юрист рассказала о штрафах за неправильную топку печи

Юрист Сабитова: за неправильную топку печи грозит штраф до 50 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Штрафы до 50 тысяч рублей грозят гражданам за неправильную топку печи и грязный дымоход, рассказал РИА Новости юрист Евгения Сабитова.
"По статье 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности" грозит административная ответственность по ключевым нарушениям: неправильная топка печи, использование неисправной печи, хранение топлива и иных горючих материалов с нарушениями, эксплуатация печей без очистки дымоходов", - сказала она.
Юрист добавила, что для граждан по указанной статье грозит штраф до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, а для юрлиц - до 400 тысяч рублей.
"Если нарушение повлекло пожар и вред причинения чужому имуществу или здоровью средней тяжести - штрафы выше: для граждан - до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, а для юрлиц - до 800 тысяч рублей", - заключила Сабитова.
Она также рассказала, что в случае, если наступят тяжкие последствия такие, как пожар, гибель или травмы людей, а также крупный ущерб имуществу, то нарушения могут быть квалифицированы по статье 168 УК РФ Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлёкшее крупный ущерб" или по статье 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности".
"Если по неосторожности причинён тяжкий вред здоровью человека - до 1 года лишения свободы, если погиб человек - до 5 лет лишения свободы, если погибло два и более лиц - до 7 лет лишения свободы", - заключила юрист.
 
ОбществоРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала