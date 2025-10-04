https://1prime.ru/20251004/kaladze-863161228.html

В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот

В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот - 04.10.2025, ПРАЙМ

В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот

Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T21:41+0300

2025-10-04T21:41+0300

2025-10-04T21:41+0300

общество

мировая экономика

тбилиси

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157888_8:0:1261:705_1920x0_80_0_0_52761c5f28c58f9a32f69be01a3ae836.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. "Это была прямая попытка госпереворота… все будут наказаны", - заявил Каладзе на брифинге.

https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159275.html

тбилиси

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, тбилиси