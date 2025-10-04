Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/kaladze-863161228.html
В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот
В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот
Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T21:41+0300
2025-10-04T21:41+0300
общество
мировая экономика
тбилиси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157888_8:0:1261:705_1920x0_80_0_0_52761c5f28c58f9a32f69be01a3ae836.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. "Это была прямая попытка госпереворота… все будут наказаны", - заявил Каладзе на брифинге.
https://1prime.ru/20251004/gruziya-863159275.html
тбилиси
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863157888_164:0:1104:705_1920x0_80_0_0_68b8078b85443b3383b3c4f802fcc3d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, тбилиси
Общество , Мировая экономика, Тбилиси
21:41 04.10.2025
 
В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот

Генсек «Грузинской мечты» Каладзе: митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот

Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Это была прямая попытка госпереворота… все будут наказаны", - заявил Каладзе на брифинге.
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
В Тбилиси силовики применили водомет против митингующих
19:42
 
ОбществоМировая экономикаТбилиси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала