В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот
В Грузии заявили, что митингующие попытались совершить госпереворот
2025-10-04T21:41+0300
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Митингующие в Тбилиси попытались совершить госпереворот, они будут наказаны, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. "Это была прямая попытка госпереворота… все будут наказаны", - заявил Каладзе на брифинге.
