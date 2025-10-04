https://1prime.ru/20251004/kaladze-863163050.html
Каладзе назвал митингующих в Тбилиси членами агентуры
Каладзе назвал митингующих в Тбилиси членами агентуры
Каладзе назвал митингующих в Тбилиси членами агентуры
Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге. | 04.10.2025, ПРАЙМ
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге. "Это люди, которые не принадлежат себе, своей семье, своей стране. Они являются представителями агентуры, агентской сети. Они представители этой агентской сети, которая управляется извне… Все нарушители, независимо от имен и фамилий, будут сурово наказаны. Я хочу передать это народу нашей страны", - заявил Каладзе на брифинге
Каладзе назвал митингующих в Тбилиси членами агентуры
"Это люди, которые не принадлежат себе, своей семье, своей стране. Они являются представителями агентуры, агентской сети. Они представители этой агентской сети, которая управляется извне… Все нарушители, независимо от имен и фамилий, будут сурово наказаны. Я хочу передать это народу нашей страны", - заявил Каладзе на брифинге
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси