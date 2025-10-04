Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каладзе назвал митингующих в Тбилиси членами агентуры - 04.10.2025, ПРАЙМ
Каладзе назвал митингующих в Тбилиси членами агентуры
Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге.
общество
мировая экономика
тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге. "Это люди, которые не принадлежат себе, своей семье, своей стране. Они являются представителями агентуры, агентской сети. Они представители этой агентской сети, которая управляется извне… Все нарушители, независимо от имен и фамилий, будут сурово наказаны. Я хочу передать это народу нашей страны", - заявил Каладзе на брифинге
тбилиси
Новости
общество , мировая экономика, тбилиси
Общество , Мировая экономика, Тбилиси
22:55 04.10.2025
 
Каладзе назвал митингующих в Тбилиси членами агентуры

Каладзе: участники митинга в Тбилиси являются членами агентуры, которые управляются извне

Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
Акция протеста в Тбилиси, Грузия. Кадр видео из соцсетей
ТБИЛИСИ, 4 окт - ПРАЙМ. Митингующие в Тбилиси являются членами агентуры, которая управляется извне, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе на брифинге.
"Это люди, которые не принадлежат себе, своей семье, своей стране. Они являются представителями агентуры, агентской сети. Они представители этой агентской сети, которая управляется извне… Все нарушители, независимо от имен и фамилий, будут сурово наказаны. Я хочу передать это народу нашей страны", - заявил Каладзе на брифинге
Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси
21:18
 
ОбществоМировая экономикаТбилиси
 
 
