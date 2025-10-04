Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасателей - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251004/kamchatka-863163771.html
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасателей
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасателей - 04.10.2025, ПРАЙМ
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасателей
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T23:56+0300
2025-10-04T23:56+0300
бизнес
общество
камчатский край
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863163610_0:239:3073:1967_1920x0_80_0_0_5e114fb02a143969435d134ce5da15ee.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода. Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (08.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм. "Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами - после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу", - написал Солодов в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250918/kamchatka-862471301.html
камчатский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863163610_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_8e0f1dbe057a63c8de8f651fdfd89cc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , камчатский край, мчс
Бизнес, Общество , Камчатский край, МЧС
23:56 04.10.2025
 
На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасателей

Глава Камчатки предложил ввести компенсацию расходов на спасателей при нарушении правил

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Камчатка. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода.
Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (08.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм.
"Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами - после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу", - написал Солодов в Telegram-канале.
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
18 сентября, 22:28
 
БизнесОбществоКамчатский крайМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала