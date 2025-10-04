https://1prime.ru/20251004/kamchatka-863163771.html

На Камчатке предложили компенсировать расходы на спасателей

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами туристического похода. Ранее в субботу сообщалось, что группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. Для проведения операции в 18.22 (08.22 мск) на помощь вылетел вертолет со спасателями и медиками на борту. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев уточнял, что спасатели обнаружили двух из трех туристов, получивших травмы. В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщали, что один из трех туристов погиб, девушка, которая сорвалась вместе с ним, была в тяжелом состоянии. Позже она также скончалась от полученных травм. "Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами - после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную Думу соответствующую законодательную инициативу", - написал Солодов в Telegram-канале.

