ХАМАС прокомментировало предложение Трампа о прекращении огня в Газе
ХАМАС прокомментировало предложение Трампа о прекращении огня в Газе
2025-10-04T11:19+0300
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Согласие палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа не включает в себя вопрос сдачи оружия сопротивления, это возможно только после образования полноценного государства Палестина с национальной армией, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "ХАМАС никогда не рассматривало вопрос сдачи оружия и не связывало свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом. Наша позиция четкая и решительная: пока существует оккупация, существует и сопротивление. Сдача оружия возможна только тогда, когда будет создано полноценное палестинское государство, обладающее правом принятия решений и национальной армией, способной защитить палестинцев", - сказал Килани.
В ХАМАС заявили, что не рассматривают вопрос сдачи оружия сопротивления
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Согласие палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа не включает в себя вопрос сдачи оружия сопротивления, это возможно только после образования полноценного государства Палестина с национальной армией, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"ХАМАС никогда не рассматривало вопрос сдачи оружия и не связывало свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом. Наша позиция четкая и решительная: пока существует оккупация, существует и сопротивление. Сдача оружия возможна только тогда, когда будет создано полноценное палестинское государство, обладающее правом принятия решений и национальной армией, способной защитить палестинцев", - сказал Килани.
