ХАМАС прокомментировало предложение Трампа о прекращении огня в Газе

ХАМАС прокомментировало предложение Трампа о прекращении огня в Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ

ХАМАС прокомментировало предложение Трампа о прекращении огня в Газе

Согласие палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа не включает в себя вопрос сдачи оружия... | 04.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-04T11:19+0300

2025-10-04T11:19+0300

2025-10-04T11:19+0300

БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Согласие палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа не включает в себя вопрос сдачи оружия сопротивления, это возможно только после образования полноценного государства Палестина с национальной армией, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "ХАМАС никогда не рассматривало вопрос сдачи оружия и не связывало свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом. Наша позиция четкая и решительная: пока существует оккупация, существует и сопротивление. Сдача оружия возможна только тогда, когда будет создано полноценное палестинское государство, обладающее правом принятия решений и национальной армией, способной защитить палестинцев", - сказал Килани.

