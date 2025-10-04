Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХАМАС прокомментировало предложение Трампа о прекращении огня в Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
ХАМАС прокомментировало предложение Трампа о прекращении огня в Газе
2025-10-04T11:19+0300
2025-10-04T11:19+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
газа
палестина
дональд трамп
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Согласие палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа не включает в себя вопрос сдачи оружия сопротивления, это возможно только после образования полноценного государства Палестина с национальной армией, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "ХАМАС никогда не рассматривало вопрос сдачи оружия и не связывало свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом. Наша позиция четкая и решительная: пока существует оккупация, существует и сопротивление. Сдача оружия возможна только тогда, когда будет создано полноценное палестинское государство, обладающее правом принятия решений и национальной армией, способной защитить палестинцев", - сказал Килани.
общество , мировая экономика, сша, газа, палестина, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, США, Газа, ПАЛЕСТИНА, Дональд Трамп
11:19 04.10.2025
 
В ХАМАС заявили, что не рассматривают вопрос сдачи оружия сопротивления

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Согласие палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа не включает в себя вопрос сдачи оружия сопротивления, это возможно только после образования полноценного государства Палестина с национальной армией, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"ХАМАС никогда не рассматривало вопрос сдачи оружия и не связывало свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом. Наша позиция четкая и решительная: пока существует оккупация, существует и сопротивление. Сдача оружия возможна только тогда, когда будет создано полноценное палестинское государство, обладающее правом принятия решений и национальной армией, способной защитить палестинцев", - сказал Килани.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил ответ ХАМАС на план Трампа по Газе
