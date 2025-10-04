Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе - 04.10.2025
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе
Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово... | 04.10.2025, ПРАЙМ
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово обсуждать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "Главным пунктом, на котором настаивало движение, является прекращение огня, а остальные детали могут обсуждаться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли", - сказал Килани.
Политика, Общество, Мировая экономика, США, Газа, ЛИВАН, Дональд Трамп
11:23 04.10.2025
 
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе

ХАМАС: главным пунктом предложения Трампа остается прекращение огня в Газе

Флаг Израиля. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово обсуждать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Главным пунктом, на котором настаивало движение, является прекращение огня, а остальные детали могут обсуждаться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли", - сказал Килани.
Израиль готовится к обсуждению плана Трампа по Газе, сообщил источник
