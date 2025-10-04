https://1prime.ru/20251004/khamas-863145593.html

ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе

ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе

БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово обсуждать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "Главным пунктом, на котором настаивало движение, является прекращение огня, а остальные детали могут обсуждаться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли", - сказал Килани.

