https://1prime.ru/20251004/khamas-863145593.html
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе
Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T11:23+0300
2025-10-04T11:23+0300
2025-10-04T11:23+0300
политика
общество
мировая экономика
сша
газа
ливан
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_97169c023570e912a48b3aadf0e62c83.jpg
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово обсуждать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "Главным пунктом, на котором настаивало движение, является прекращение огня, а остальные детали могут обсуждаться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли", - сказал Килани.
https://1prime.ru/20251004/izrail--863143858.html
сша
газа
ливан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76226/64/762266418_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0ac3eabc034bd7935244b1c3476805c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, газа, ливан, дональд трамп
Политика, Общество , Мировая экономика, США, Газа, ЛИВАН, Дональд Трамп
ХАМАС назвало главный пункт плана Трампа по Газе
ХАМАС: главным пунктом предложения Трампа остается прекращение огня в Газе
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Главным пунктом в предложении президента США Дональда Трампа остается прекращение огня в секторе Газа, остальные условия палестинское сопротивление готово обсуждать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Главным пунктом, на котором настаивало движение, является прекращение огня, а остальные детали могут обсуждаться и согласовываться. Поэтому согласие на прекращение огня включает также пункт о недопустимости выселения палестинцев с их земли", - сказал Килани.
Израиль готовится к обсуждению плана Трампа по Газе, сообщил источник