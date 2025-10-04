https://1prime.ru/20251004/khamas-863145814.html

В ХАМАС рассказали, кто должен решать вопрос управления Газой

В ХАМАС рассказали, кто должен решать вопрос управления Газой - 04.10.2025, ПРАЙМ

В ХАМАС рассказали, кто должен решать вопрос управления Газой

Вопрос управления сектором Газа должен решать весь палестинский народ, а не только движение ХАМАС, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения | 04.10.2025, ПРАЙМ

БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Вопрос управления сектором Газа должен решать весь палестинский народ, а не только движение ХАМАС, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "Согласие на некоторые пункты плана Вашингтона было достигнуто лишь в той мере, в какой они отвечают требованиям и устремлениям палестинского народа, не затрагивая другие принципы — в частности, вопрос о сдаче оружия и управлении сектором Газа, так как это решение принадлежит всему палестинскому народу, а не только движению ХАМАС", - сказал Килани.

