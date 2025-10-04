https://1prime.ru/20251004/khamas-863146388.html

В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе

В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе - 04.10.2025

В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе

Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США... | 04.10.2025, ПРАЙМ

БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США невозможно, так как премьер уже подписывал подобное соглашение с Ливаном и продолжает его нарушать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "Никаких реальных гарантий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху быть не может. Он уже подписывал соглашение о прекращении огня с Ливаном, но продолжает его нарушать до сих пор", - сказал Килани. Представитель движения отметил, что любое нарушение перемирия со стороны Израиля станет очевидным для всего мира. "Именно он (Нетаньяху - ред.) сорвал и нарушил прекращение огня. Тогда его позиция перед странами-гарантами станет ещё более слабой, чем сейчас", — добавил Килани.

