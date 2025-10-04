Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251004/khamas-863146388.html
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе
Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T11:47+0300
2025-10-04T11:47+0300
политика
общество
мировая экономика
израиль
ливан
газа
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США невозможно, так как премьер уже подписывал подобное соглашение с Ливаном и продолжает его нарушать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "Никаких реальных гарантий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху быть не может. Он уже подписывал соглашение о прекращении огня с Ливаном, но продолжает его нарушать до сих пор", - сказал Килани. Представитель движения отметил, что любое нарушение перемирия со стороны Израиля станет очевидным для всего мира. "Именно он (Нетаньяху - ред.) сорвал и нарушил прекращение огня. Тогда его позиция перед странами-гарантами станет ещё более слабой, чем сейчас", — добавил Килани.
https://1prime.ru/20251004/khamas-863145814.html
израиль
ливан
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e2ac0502fb7b392833202d49cbae149d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, израиль, ливан, газа, биньямин нетаньяху
Политика, Общество , Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, Газа, Биньямин Нетаньяху
11:47 04.10.2025
 
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе

ХАМАС: рассчитывать на реальные гарантии Нетаньяху по перемирию в Газе невозможно

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США невозможно, так как премьер уже подписывал подобное соглашение с Ливаном и продолжает его нарушать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Никаких реальных гарантий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху быть не может. Он уже подписывал соглашение о прекращении огня с Ливаном, но продолжает его нарушать до сих пор", - сказал Килани.
Представитель движения отметил, что любое нарушение перемирия со стороны Израиля станет очевидным для всего мира.
"Именно он (Нетаньяху - ред.) сорвал и нарушил прекращение огня. Тогда его позиция перед странами-гарантами станет ещё более слабой, чем сейчас", — добавил Килани.
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
В ХАМАС рассказали, кто должен решать вопрос управления Газой
11:28
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаИЗРАИЛЬЛИВАНГазаБиньямин Нетаньяху
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала