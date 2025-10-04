https://1prime.ru/20251004/khamas-863146388.html
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе - 04.10.2025, ПРАЙМ
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе
Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США... | 04.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-04T11:47+0300
2025-10-04T11:47+0300
2025-10-04T11:47+0300
политика
общество
мировая экономика
израиль
ливан
газа
биньямин нетаньяху
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США невозможно, так как премьер уже подписывал подобное соглашение с Ливаном и продолжает его нарушать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани. "Никаких реальных гарантий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху быть не может. Он уже подписывал соглашение о прекращении огня с Ливаном, но продолжает его нарушать до сих пор", - сказал Килани. Представитель движения отметил, что любое нарушение перемирия со стороны Израиля станет очевидным для всего мира. "Именно он (Нетаньяху - ред.) сорвал и нарушил прекращение огня. Тогда его позиция перед странами-гарантами станет ещё более слабой, чем сейчас", — добавил Килани.
https://1prime.ru/20251004/khamas-863145814.html
израиль
ливан
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e2ac0502fb7b392833202d49cbae149d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, израиль, ливан, газа, биньямин нетаньяху
Политика, Общество , Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, Газа, Биньямин Нетаньяху
В ХАМАС ответили на вопрос о гарантиях Нетаньяху по перемирию Газе
ХАМАС: рассчитывать на реальные гарантии Нетаньяху по перемирию в Газе невозможно
БЕЙРУТ, 4 окт - ПРАЙМ. Рассчитывать на реальные гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по соглашению о прекращении огня в секторе Газа в рамках инициативы США невозможно, так как премьер уже подписывал подобное соглашение с Ливаном и продолжает его нарушать, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"Никаких реальных гарантий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
быть не может. Он уже подписывал соглашение о прекращении огня с Ливаном
, но продолжает его нарушать до сих пор", - сказал Килани.
Представитель движения отметил, что любое нарушение перемирия со стороны Израиля станет очевидным для всего мира.
"Именно он (Нетаньяху - ред.) сорвал и нарушил прекращение огня. Тогда его позиция перед странами-гарантами станет ещё более слабой, чем сейчас", — добавил Килани.
В ХАМАС рассказали, кто должен решать вопрос управления Газой