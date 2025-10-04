https://1prime.ru/20251004/krym-863147655.html

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в субботу департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале в 12.03 мск. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.

