В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в субботу департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале в 12.03 мск. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
