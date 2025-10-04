Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - 04.10.2025, ПРАЙМ
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
2025-10-04T12:23+0300
2025-10-04T12:23+0300
бизнес
россия
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в субботу департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале в 12.03 мск. Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
севастополь
бизнес, россия, севастополь
Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
12:23 04.10.2025
 
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь в Крыму
Вид на город Севастополь в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
Вид на город Севастополь в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - ПРАЙМ. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил работу, сообщил в субботу департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале в 12.03 мск.
Организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Аксенов рассказал о предложениях по топливу в Крыму и Севастополе
1 октября, 10:22
1 октября, 10:22
 
